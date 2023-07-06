عامل يبادر بإخماد حريق اشتعل في سيارة برفحاء

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قام عامل من بنجلاديش بعمل بطولي، حيث ساعد مواطناً سعودياً على إخماد حريق اشتعل في سيارته بمحافظة رفحاء شمال المملكة.
وبادر العامل بإخماد النيران المشتعلة في سيارة مواطن بمحافظة رفحاء، وأسرع العامل وأمسك بمطفأة الحريق وذهب إلى مقدمة السيارة وتمكن من إخماد النيران المشتعلة بها في دقائق، وإنقاذ الحي من كارثة محققة.
وقبل أيام، باشرت فرق الدفاع المدني في تبوك، إخماد حريق اندلع في محل تجاري بسبب تماس كهربائي.
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر “تويتر”: “إن مدني تبوك أخمد حريقًا في محل تجاري، بسبب تماس كهربائي، ولا إصابات”.
ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني، مجموعة من الصور، وثقت من خلالها جهود رجال الدفاع المدني، في السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع أي إصابات.
سرعة بديهة عامل من #بنجلاديش تساعد مواطن سعودي على إخماد حريق اشتعل في مقدمة سيارته بمحافظة #رفحاء شمال #السعودية
عبر:@jazaa33 pic.twitter.com/j9DfCYBGAu
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 5, 2023