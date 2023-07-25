عايض الحايطي عسكري متقاعد يبدع في صناعة الربابة

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روى المواطن عايض الحايطي، قصة احترافه مهنة النجارة بعد التقاعد، ومدى عشقة لصناعة الربابة.
قال الحايطي في مقطع فيديو نشرته قناة العربية: إنه بعد التقاعد من المؤسسة العسكرية، بدأ يعمل في مهنة النجارة، حاول قبل ذلك العمل في مهنة اللحام لكنه لم يستمر بها، وفضل النجارة.
وكشف الحيطي أنه بدأ في صناعة الربابة، لأنه يحبها جدًّا ويهوى سماعها، لكنه يتمنى أن يتعلم عزف أوتارها بشكل سليم.
واستعرض الحيطي عدة منتجات أبدع صنعها بيديه في معرضه الصغير، بعد أن أتقن مهنة النجارة، وأصبحت مصدر رزقه حاليًّا.
عايض الحايطي.. عسكري متقاعد احترف النجارة ويجيد صناعة الربابة ويتمنى تعلم العزف على أوتارها
عبر:@Freeh_Alrmalee pic.twitter.com/ynuWJ7O4eX
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 24, 2023