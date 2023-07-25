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أتقن مهنة النجارة وعمل بها

عايض الحايطي عسكري متقاعد يبدع في صناعة الربابة

الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:١٠ صباحاً
عايض الحايطي عسكري متقاعد يبدع في صناعة الربابة
المواطن - فريق التحرير

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روى المواطن عايض الحايطي، قصة احترافه مهنة النجارة بعد التقاعد، ومدى عشقة لصناعة الربابة.

تعليم مهني

قال الحايطي في مقطع فيديو نشرته قناة العربية: إنه بعد التقاعد من المؤسسة العسكرية، بدأ يعمل في مهنة النجارة، حاول قبل ذلك العمل في مهنة اللحام لكنه لم يستمر بها، وفضل النجارة.

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صناعة الربابة

وكشف الحيطي أنه بدأ في صناعة الربابة، لأنه يحبها جدًّا ويهوى سماعها، لكنه يتمنى أن يتعلم عزف أوتارها بشكل سليم.

واستعرض الحيطي عدة منتجات أبدع صنعها بيديه في معرضه الصغير، بعد أن أتقن مهنة النجارة، وأصبحت مصدر رزقه حاليًّا.

 

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