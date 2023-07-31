عبدالحميد السلمان يمتلك 30 ألف كتاب ولا يستخدم الجوال أو الساعة

بخلاف كل الصور المعقَّدة عن المثقف، وأنماط التعامل مع أوجه النشاط الثقافية التي تتصف أحيانًا- جزئيًّا أو كليًّا- ببعض السلبيات، تكاد صورة عبدالحميد السلمان، أن تكون واحدة من أنقى صور المثقف الأصيل، بكل ما يفترض أن يميِّز هذا المثقف النادر من صدق وجدية وابتعاد عن التكلف، والمتابعة التي لا تعرف الكلل.

مكتبة تضم 30 ألف كتاب

ويروي المثقف عبدالحميد السلمان من الرياض في تصريحات لقناة العربية السعودية أنه يمتلك مكتبة تضم 30 ألف كتاب.

وأضاف عبدالحميد السلمان، أنه لا يستخدم الجوال مطلقًا لأمرين، الأول أنه يحدث ذبذبات وإشعاعات على الإذن فتركه لسبب صحي.

وقال السلمان: أما الأمر الثاني، فقد استخدمه في السابق لمدة ساعة واحدة وتلقى عددًا كبيرًا من الاتصالات بلغت أكثر من 50 اتصالًا خلال الساعة الواحدة.

وأكد المثقف السعودي أنه يتواصل مع الأهل والأصدقاء عن طريق الاتصال من أحد الأصدقاء أو الهواتف الثابتة وهذا عند الضرورة.

واسترسل السلمان قائلًا: استخدمت الساعة سنوات طويلة، ثم استغنى عنها بعد ذلك؛ لأنه بدأ يعرف الوقت تلقائيًّا مع كبر السن.

وتابع المثقف السعودي قائلًا: عندي مكتبة تعد من كبريات المكتبات السعودية المعاصرة، تزيد على 30 ألف كتاب، بدأ في جمعها منذ أن كان في السنة الثالثة الابتدائية.