عبدالرحمن العبود يرفض الانتقال إلى الهلال

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كشفت تقارير إعلامية أن اللاعب عبدالرحمن العبود رفض الدخول في صفقة تبادلية بين الاتحاد والهلال، من أجل الانتقال إلى الهلال في فترة الانتقالات الصيفية.
وقال الإعلامي الرياضي سعود الصرامي عبر حسابه في “تويتر” : ” العبود يرفض أن يكون جزءًا من صفقة تبادلية مع نادٍ عاصمي كبير”.
وكانت تقارير ذكرت من قبل أن الهلال مهتم بالتعاقد مع العبود حيث يريد أزرق الرياض عقد صفقة تبادلية مع الاتحاد بضم العبود مقابل السماح لمحمد كنو بالرحيل إلى الاتحاد.
وربما يدخل النصر في منافسة مع جاره الهلال لضم العبود حيث يحتاج النصر إلى ضم لاعب جناح بعد تراجع مستوى اللاعب عبدالرحمن غريب مع النصر في الموسم الماضي.
جدير بالذكر أن المدرب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، كان قرر رحيل كل من حمدان الشمراني وعبدالعزيز البيشي والعبود خلال صيف العام الحالي.