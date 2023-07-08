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بعد مناقشات بين إدارة النادي وسانتو

عبدالرزاق حمدالله قد يتجه للرحيل عن الاتحاد

السبت ٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣١ مساءً
عبدالرزاق حمدالله قد يتجه للرحيل عن الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية أن اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله قد يغادر نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد تعاقد العميد مع اللاعب الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسباني السابق كصفقة انتقال حر.

وذكرت قناة ” الكأس” القطرية أن إدارة الاتحاد تتناقش حاليًا مع المدرب البرتغالي نونو سانتو وذلك من أجل رحيل اللاعب المغربي عن صفوف النادي بعد نهاية بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

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لقبان لـ عبدالرزاق حمدالله

وكان حمدالله فاز مع الاتحاد في موسم 2022/2023 ببطولتي دوري روشن وكأس السوبر السعودي وذلك بعد انضمامه للعميد في ديسمبر من عام 2021 قادمًا من النصر كصفقة انتقال حر.

وتبدأ مباريات البطولة العربية بداية من يوم 27 يوليو المقبل بإقامة مباريات “السد القطري ضد الوداد المغربي، الصفاقسي التونسي ضد الشرطة العراقي، أهلي طرابلس الليبي ضد الهلال السعودي، الترجي التونسي ضد الاتحاد السعودي”.

عبدالرزاق حمدالله

البطولة العربية

وفي يوم 28 يوليو تُقام مباريات “شباب بلوزداد الجزائري ضد الرجاء المغربي، الزمالك المصري ضد الاتحاد المنستيري التونسي، الكويت الكويتي ضد الوحدة الإماراتي، النصر ضد الشباب”.

وتستأنف المباريات يوم 30 يوليو حيث يلعب “الوداد ضد أهلي طرابلس، الشرطة العراقي ضد الترجي التونسي، الهلال السعودي ضد السد القطري، الاتحاد ضد الصفاقسي التونسي”.

وفي يوم 31 يوليو يلعب الوحدة الإماراتي ضد شباب بلوزداد الجزائري، الشباب السعودي ضد الزمالك، الرجاء المغربي ضد الكويت، الاتحاد المنستيري ضد النصر.

وفي الثاني من أغسطس يلعب أهلي طرابلس ضد السد القطري، الهلال ضد الوداد، الترجي التونسي أمام الصفاقسي، الشرطة العراقي ضد الاتحاد.

وفي الثالث من أغسطس يلعب شباب بلوزداد الجزائري ضد الكويت الكويتي، الوحدة الإماراتي ضد الرجاء المغربي، الزمالك المصري ضد النصر، الشباب ضد الاتحاد المنستيري.

جدير بالذكر أن مباراتي نصف النهائي للبطولة تُقام يوم 9 أغسطس، على أن تقام المباراة النهائية لـ كأس الملك سلمان للأندية يوم 12 أغسطس المقبل.

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