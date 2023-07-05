عبدالعزيز بن سلمان: مستمرون في معالجة التحديات والعمل على استدامة الطاقة

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان إنهم يعملون على معالجة جميع التحديات التي تواجه أسواق الطاقة ولاسيما فيما يتعلق بجانب أوبك أو أوبك+.

وأكد وزير الطاقة خلال جلسة حوارية بمؤتمر أوبك الدولي في فيينا، على ضرورة حل المشكلات ومعالجتها، ثم بدء مرحلة التفكير إذا ما كان هناك مجموعة من الخطط الأساسية لهذا السوق، مشددًا أنه لن يتم ترك أي مشكلات أو تحديات دون معالجتها..

وأشار الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى أنهم يتطلعون إلى مجموع الأثر الذي يتركه القطاع لاسيما فيما يتعلق بثلاثية استدامة الطاقة ، وفي حال وجود حلول طويلة الأمد لمعالجة جميع الأسئلة لكل تقييم، والذي سيسهم في بناء مستقبل رائع ومستدام، ولذا لابد من تحديد المشاكل والأسباب لمعالجتها والتعامل معها بواقعية للتخفيف من بعض الجوانب مع التركيز مع الالتزامات الأساسية، لافتًا إلى وجود غرف أساسية لمتخذي القرار لمعالجة هذه المشاكل.

فيديو | وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان: يجب علينا معالجة جميع التحديات التي تعاني منها الأسواق#الإخبارية pic.twitter.com/KgnPrGu55I — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) July 5, 2023

فيديو | وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان:مستمرون في مواجهة التحديات التي تواجه أسواق الطاقة #الإخبارية pic.twitter.com/SZAztbfzdZ — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) July 5, 2023