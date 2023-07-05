عبدالعزيز بن سلمان يفند ادعاءات أمريكا حول عدم وجود طلب على النفط

فند وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان مزاعم الولايات المتحدة التي ادعت خلالها عدم وجود طلب على النفط.

الطلب على النفط

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال جلسة حوارية بمؤتمر أوبك الدولي في فيينا: “إن أمريكا قالت ليس هناك طلب، ولكن كيف نرى ارتفاع الأسعار وكيف نحدث الأسعار.

تضخم كبير

وأضاف “لكن عندما يحدث التصحيح والتوقعات الأساسية لا نستطيع أن نغير هذه السلبية، وهناك اتفاق كبير نتعامل معه، وهناك أرقاما كبيرة نريد أن نظهرها للجميع، وهناك مشكلة التضخم الكبير في العالم”.

وتابع أن أوجه القصور في بيانات وكالة الطاقة تؤدي لاختلالات في السوق، ونحن قدمنا خفضاً طوعياً لأن هناك حاجة له، وقرار روسيا لم يفرض عليهم.