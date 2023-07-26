عبدالله المعيوف: كوليبالي إضافة كبيرة جيسوس: هدفنا حصد كأس الملك سلمان للأندية مدني الرياض يخمد حريقًا في ورشتين بالفيصلية نونو سانتو: الترجي فريق جيد والصفقات الجديدة ستشارك غدًا الأسبوع الماضي شهد أعلى الموجات الحارة على السعودية الاتحاد يحصل على شهادة الكفاءة المالية الأرصاد يطلق الآلية المحدثة للإنذار المبكر الصلاة على لؤلؤة بنت عبدالعزيز السديري الغذاء والدواء ترصد 128 مخالفة في يونيو توصية بالموافقة على المخطط الشامل لمحافظة حفر الباطن
أعرب حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عبدالله المعيوف عن تمنياته بظهور المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي بمستوى مميز هذا الموسم، وشدد على أهمية بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.
وتحدث عبدالله المعيوف، خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الهلال وأهلي طرابلس الليبي، قائلًا: “في البداية؛ نتمنى الشفاء العاجل للاعب جانغ هيون سو، وأن يعود سالمًا ونرحب بكاليدو كوليبالي”.
وتابع عبدالله المعيوف: “كل فترة إعداد لا تنحصر على الحراس والمدافعين بل على المجموعة كاملة، وكوليبالي إضافة كبيرة إلينا في خط الدفاع، ونأمل منه تقديم المزيد خلال هذا الموسم”.
وواصل المعيوف تصريحاته قائلًا: “خورخي جيسوس على دراية كاملة بمعظم اللاعبين، ونسعى جاهدين لتحقيق المطلوب منا كلاعبين وتطبيق الخطط التي وضعها لنا الجهاز الفني في مرحلة الإعداد”.
واختتم عبدالله المعيوف تصريحاته في المؤتمر الصحافي قائلًا: “تُعد بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية من أهدافنا، وهي تأتي بمرحلة جيدة لنا، وذلك للانسجام مع المجموعة، وتطبيق ما يطلبه منا الجهاز الفني”.
ويفتتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مرحلة المجموعات في كأس الملك سلمان للأندية العربية بمواجهة أهلي طرابلس الليبي، مساء يوم غد الخميس، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.