عبدالله المعيوف: كوليبالي إضافة كبيرة

أعرب حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عبدالله المعيوف عن تمنياته بظهور المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي بمستوى مميز هذا الموسم، وشدد على أهمية بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

عبدالله المعيوف يُشيد بكوليبالي

وتحدث عبدالله المعيوف، خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الهلال وأهلي طرابلس الليبي، قائلًا: “في البداية؛ نتمنى الشفاء العاجل للاعب جانغ هيون سو، وأن يعود سالمًا ونرحب بكاليدو كوليبالي”.

وتابع عبدالله المعيوف: “كل فترة إعداد لا تنحصر على الحراس والمدافعين بل على المجموعة كاملة، وكوليبالي إضافة كبيرة إلينا في خط الدفاع، ونأمل منه تقديم المزيد خلال هذا الموسم”.

البطولة من أهداف الهلال

وواصل المعيوف تصريحاته قائلًا: “خورخي جيسوس على دراية كاملة بمعظم اللاعبين، ونسعى جاهدين لتحقيق المطلوب منا كلاعبين وتطبيق الخطط التي وضعها لنا الجهاز الفني في مرحلة الإعداد”.

واختتم عبدالله المعيوف تصريحاته في المؤتمر الصحافي قائلًا: “تُعد بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية من أهدافنا، وهي تأتي بمرحلة جيدة لنا، وذلك للانسجام مع المجموعة، وتطبيق ما يطلبه منا الجهاز الفني”.

مباراة الهلال وأهلي طرابلس

ويفتتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مرحلة المجموعات في كأس الملك سلمان للأندية العربية بمواجهة أهلي طرابلس الليبي، مساء يوم غد الخميس، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.