عبدالله المعيوف: نعتذر لجماهيرنا والهلال يعاني من الأخطاء

التعرض لأشعة الشمس يسبب التجاعيد وتصبغات الجلد رئيس النواب الأمريكي يهاجم بايدن حصان يخرج من مضمار السباق ويقتحم المتفرجين بتبوك أولى الصور لحريق بمحيط معبد الكرنك المصري دواء هندي متداول يحتوي مواد سامة منع مشاركة ذات السنامين في مهرجان ولي العهد للهجن 66 عملية جراحية معقدة في جامبيا لمركز الملك سلمان للإغاثة مسافر مخمور يورط شركة طيران في غرامة كبيرة حملة ترامب الانتخابية أنفقت 40 مليون دولار على مشاكله القانونية مصر تزيد نحو ربع مليون نسمة خلال 57 يومًا
علق الحارس عبدالله المعيوف، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، على خسارة فريقه مساء أمس أمام نادي السد القطري بنتيجة 3/ 2 في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية.
وقال المعيوف في تصريحات لـ قناة SSC: “لا نريد خلق الأعذار، ما قدمنا المباراة المنتظرة منا، وفريق السد كان الأفضل وعرف كيف يفوز”.
وأضاف المعيوف: “نعتذر إلى جماهير الهلال، وعانينا من الأخطاء، سنتعلم منها والقادم أفضل”.
وفي ملخص اللقاء، سجل البرازيلي ميشايل، الهدف الأول لأزرق الرياض في الدقيقة التاسعة بعد تمريرة متقنة من اللاعب البرتغالي روبن نيفيز.
ونجح بعدها الجزائري بغداد بونجاح في تسجيل هدف التعادل لفريق السد في الدقيقة الـ 40 من ضربة رأسية.
وفي الشوط الثاني، سجل طارق سلمان الهدف الثاني لـ السد، ثم تعادل سالم الدوسري لـ أزرق الرياض في الدقيقة الـ 68 من ركلة جزاء.
وفي الدقيقة الـ 93، سجل اللاعب جونزالو بلاتا الهدف الثالث لنادي السد.
وأصبح رصيد السد بعد الفوز 4 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، بينما تجمد رصيد الهلال عند نقطة متذيلًا المجموعة الثانية.
🎙 عبدالله المعيوف حارس #الهلال :
لا نريد أن نختلق الأعذار.. لدينا أخطاء وسوف نتعلم منها.#الهلال_السد_القطري#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/oFC5FF1UKb
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 30, 2023