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بعد الخسارة من السد القطري

عبدالله المعيوف: نعتذر لجماهيرنا والهلال يعاني من الأخطاء

الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣١ صباحاً
عبدالله المعيوف: نعتذر لجماهيرنا والهلال يعاني من الأخطاء
المواطن - محمد سمعه

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علق الحارس عبدالله المعيوف، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، على خسارة فريقه مساء أمس أمام نادي السد القطري بنتيجة 3/ 2 في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية.

وقال المعيوف في تصريحات لـ قناة SSC: “لا نريد خلق الأعذار، ما قدمنا المباراة المنتظرة منا، وفريق السد كان الأفضل وعرف كيف يفوز”.

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وأضاف المعيوف: “نعتذر إلى جماهير الهلال، وعانينا من الأخطاء، سنتعلم منها والقادم أفضل”.

الهلال والسد

وفي ملخص اللقاء، سجل البرازيلي ميشايل، الهدف الأول لأزرق الرياض في الدقيقة التاسعة بعد تمريرة متقنة من اللاعب البرتغالي روبن نيفيز.

ونجح بعدها الجزائري بغداد بونجاح في تسجيل هدف التعادل لفريق السد في الدقيقة الـ 40 من ضربة رأسية.

وفي الشوط الثاني، سجل طارق سلمان الهدف الثاني لـ السد، ثم تعادل سالم الدوسري لـ أزرق الرياض في الدقيقة الـ 68 من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة الـ 93، سجل اللاعب جونزالو بلاتا الهدف الثالث لنادي السد.

وأصبح رصيد السد بعد الفوز 4 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، بينما تجمد رصيد الهلال عند نقطة متذيلًا المجموعة الثانية.

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