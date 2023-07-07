عبدالله عطيف يُشارك في تدريبات الأهلي اليوم

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تترقب الجماهير الظهور الأول للنجم عبدالله عطيف مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.
وتشهد تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم، مشاركة عبدالله عطيف للمرة الأولى باعتباره لاعبًا في صفوفه، حيث سافر إلى جدة بالأمس.
وكان النادي الأهلي قد وقع مع عبدالله عطيف في يناير الماضي، لتمثيل صفوفه لمدة 3 مواسم، في صفقة انتقال حر، وذلك بعد نهاية تعاقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.
ويملك عطيف صاحب الـ31 عامًا، مسيرة مميزة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حيث انتقل إلى صفوفه في موسم 2013، قادمًا من الشباب، وخاض تجربة احترافية خارجية، حيث أُعير إلى لوليتيانو البرتغالي.
وحصد عبدالله عطيف مع الهلال، لقب الدوري السعودي للمحترفين 5 مرات، وكأس خادم الحرمين الشريفين 4 مرات، كأس السوبر السعودي مرتين، ودوري أبطال آسيا مرتين، بالإضافة إلى لقب كأس ولي العهد مرة واحدة.
وبدأ الفريق الأول لكرة القدم استعداداته للموسم الرياضي الجديد بالأمس، حيث خاض حصة تدريبية مساء على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بالنادي، بحضور رئيس إدارة شركة الأهلي، خالد العيسى.
ولم تحسم إدارة النادي، ملف المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم حتى الآن، حيث ارتبط اسمها بالعديد من المدربين، ومن أبرزهم البرتغالي جوزيه مورينيو، وتأمل التعاقد معه سريعًا.