عبد العزيز بن سلمان يصل إلى مقر منتدى أوبك الدولي في فيينا

وصل وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الأربعاء، إلى مقر منتدى أوبك الدولي الثامن المقام في فيينا.

ونشرت “قناة الإخبارية” لقطات من وصول الأمير عبدالعزيز بن سلمان، لحضور ندوة أوبك الدولية الثامنة في فيينا.

يأتي ذلك فيها يترقب المتداولون، اليوم، تصريحات وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، تزامنًا مع تباين أداء أسعار النفط خلال تداولات اليوم الأربعاءـ وسط مخاوف بشأن المعروض بعدما مددت السعودية خفض الإنتاج لأغسطس، وقلّصت روسيا صادراتها من النفط.

ومن المقرر أن تصدر اليوم تقديرات معهد البترول الأمريكي لمخزونات النفط في الأسبوع الماضي، على أن تعلن إدارة معلومات الطاقة البيانات الرسمية غداً.