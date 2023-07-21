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بسبب فرض العقوبات ضد السياسيين اللبنانيين المعطلين

عراك بالأيدي بين وزير لبناني سابق وإعلامي على الهواء

الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٢ صباحاً
عراك بالأيدي بين وزير لبناني سابق وإعلامي على الهواء
المواطن - فريق التحرير

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تطور تلاسن خلال برنامج “صار الوقت” مساء أمس الخميس بين الوزير اللبناني السابق، وئام وهاب، والإعلامي سيمون أبو فاضل حول موضوع فرض العقوبات ضد السياسيين اللبنانيين المعطلين لانتخاب رئيس للجمهورية، إلى شجار بين الاثنين واشتراك الجمهور في المشكلة.

تفاصيل المشكلة

وبحسب الفيديو، بدأ الشجار في البرنامج الذي يقدمه الاعلامي مارسيل غانم، على قناة mtv التلفزيونية، بعد حصول تلاسن غاضب، قام الوزير وهاب خلاله برمي كوب من الماء على وجه أبو فاضل، ما أدى الى احتدام الحال، وإلى غضب حمل الجمهور ومرافقي الوزير والاعلامي المتواجدين في البرنامج، على مهاجمة طاولة الحوار في الأستوديو.

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وأصيب الاعلامي أبو فاضل هو شقيق المحامي والمحلل السياسي جوزيف أبو فضل، بجروح متوسطة جراء الشجار الذي استمر لدقائق، والذي انتهى بتفريق المتلاسنين ومن كان معهما في الأستوديو.

إلا أن الشجار عاد خارج الأستوديو، حين أقدم مرافقون للوزير السابق على ضرب أبو فاضل “لذلك اعتذر الوزير مما حدث في الخارج” بحسب ما ذكر أحد شهود العيان.

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