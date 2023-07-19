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مع توظيف التقنيات الحديثة لرفع الخدمات

عرض اسم وهوية المتصل تلقائيًا اعتبارًا من أكتوبر المقبل

الأربعاء ١٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٤ مساءً
عرض اسم وهوية المتصل تلقائيًا اعتبارًا من أكتوبر المقبل
المواطن - فريق التحرير

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تعكف هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، على تقديم مشروع المواصفة الفنية لعرض اسم الجهة للطرف المتصل به، حيث تدخل المواصفة حيز التنفيذ في 1 أكتوبر المقبل.

ويهدف هذا المشروع إلى توظيف التقنيات الحديثة في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستخدم النهائي، وضمان مواءمة الأجهزة الطرفية مع الشبكات العاملة في المملكة، وتوعية المستخدمين حيال الخاصية والمعنية بعرض اسم الجهة المتصلة.

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عرض اسم المتصل

ويُركز نطاق هذه المواصفة على تمكين خاصية عرض اسم الجهة للطرف المتصل به في الأجهزة الطرفية التي تعمل على الشبكات المتنقلة في السعودية؛ وهي خاصية إضافية تمكّن الطرف المتصل به من معرفة هوية المتصل من خلال تضمين اسم للجهة الوارد منها الاتصال.

ويمكن لمقدمي الخدمة استخدام هذه الخاصية في شبكاتهم لتحديد اسم المتصل، دون الحاجة إلى إجراء من جانب الأطراف المتصلة لتفعيل هذه الخاصية، ويقتصر تفعيل الخاصية على المكالمات الواردة من الجهات الاعتبارية.

تسهيل توافر الخاصية

وتضمنت المتطلبات العامة للمواصفة حث مقدمي الخدمات المتنقلة والثابتة على تنفيذ الحلول المطلوبة لتسهيل توافر الخاصية بشبكاتهم وفقًا للمواصفات.

ونبه المشروع إلى أنه لضمان توافق الأجهزة مع شبكات مقدمي الخدمة في المملكة يجب على الشركات المصنعة إجراء الاختبارات، وإصدار إقرار بدعم خاصية عرض اسم المتصل، والحصول على موافقة جميع مشغلي الشبكات المتنقلة في السعودية، قبل التقدم بطلب الموافقة على اعتماد المطابقة.

ويجب على مشغلي الشبكات المتنقلة في السعودية إجراء الاختبارات المطلوبة وإصدار الموافقة وفقًا للمواصفة الفنية (GEN002)، ولإثبات مطابقة أيٍّ من المتطلبات الإضافية المحددة في المواصفات الفنية ذات العلاقة؛ فقد يتطلب ذلك تزويد الهيئة بنتائج اختبارات محددة، أو مخططات تقييس، أو تفسيرات فنية، أو إقرارات صادرة عن مقدم الطلب نفسه؛ وفق هذه المتطلبات.

كما يجب على مقدمي الخدمات المتنقلة والثابتة اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالشبكات للتأكد من أن مصدر اسم المتصل هو المصدر الأصلي، ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول خصائص ومواصفات شبكات الاتصالات عبر التنسيق مع مقدمي الخدمة في السعودية.

شروط مهمة لتفعيل الخاصية

ويجب على مصنعي الأجهزة الطرفية تفعيل هذه الخاصية على كافة الأجهزة المعنية، والالتزام بدعم تعريف الجهاز لاستقبال اسم المتصل ورقمه من خلال الشبكة، وعرضها في شاشة الجهاز.

ويجب عرض اسم المتصل ورقمه في سجل المكالمات، وأن يكون الجهاز قادرًا على استقبال وعرض اسم المتصل ورقمه لكافة أنواع التقنيات، بما في ذلك ( 2G ،3G ،4G ،5G). ولا تتطلب هذه المواصفة الفنية الحصول على أي نوع من التراخيص، كما أنه ليست هناك أي متطلبات إضافية لهذه المواصفات الفنية.

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