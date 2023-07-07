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اللاعب يقترب من مغادرة مانشستر سيتي

عرض خرافي يُقرب برناردو سيلفا من الهلال

الجمعة ٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٥ صباحاً
عرض خرافي يُقرب برناردو سيلفا من الهلال
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير صحفية أن النجم البرتغالي برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، بات قريبًا من الانتقال لنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقالت شبكة Espn: إن النجم البرتغالي سيميل إلى قبول عرض الهلال والانتقال له صيف العام الحالي.

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عرض خرافي لـ برناردو سيلفا

وكشفت شبكة Foot Mercato الفرنسية أن الهلال لا يمانع في تقديم 930 ألف يورو في الأسبوع، بينما يتقاضى اللاعب في مانشستر سيتي حاليًّا راتبًا أسبوعيًّا قدره 175 ألف يورو.

وفي وقت سابق، وأكد موقع 90min العالمي، أن برناردو سيلفا تلقى عرضًا ضخمًا من أجل الانضمام إلى صفوف الهلال هذا الصيف، والالتحاق بالثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي اللذين انضما مؤخرًا لدوري روشن السعودي.

وأشار إلى أن سيلفا صاحب الـ28 عامًا، أبدى رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي هذا الصيف، ويبحث عن تحدٍّ جديد، بعدما نجح في الفوز بجميع البطولات المتاحة، بعد الثلاثية التاريخية بالموسم الماضي.

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