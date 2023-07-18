عرض سعودي لـ طارق حامد في حال غادر الاتحاد

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كشفت تقارير إعلامية عن عرض سعودي مقدم إلى اللاعب المصري طارق حامد في حال غادر نادي الاتحاد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وذكرت قناة “الكأس” القطرية أن نادي الوحدة مهتم بضم اللاعب حامد في حال غادر العميد.
وكان اللاعب المصري أزال اسم الاتحاد من حسابه في موقع “الإنستجرام”؛ مما أثار الجدل حول اقترابه من الرحيل عن الاتحاد.
وسيرحل حامد عن الاتحاد بعد التعاقد مع الفرنسي نغولو كانتي واقتراب اللاعب البرازيلي فابينيو من الانضمام للعميد.
وكان حامد انضم إلى العميد في صيف 2022 قادمًا من الزمالك المصري.