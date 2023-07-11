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بعد صور وتعليق مجنناني

عزيز مرقة يثير الجدل بشأن خطوبته من مذيعة

الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٥ مساءً
عزيز مرقة يثير الجدل بشأن خطوبته من مذيعة
المواطن - فريق التحرير

أثار الفنان الأردني عزيز مرقة جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، عقب تداول صور له برفقة المذيعة المصرية لينا الطهطاوي، بعد ظهورهما في حلقة من برنامج “The Blind Date Show” متفقين بعدها على موعد آخر.

خطوبة عزيز مرقة

وتوقع رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن صور عزيز مرقة ولينا الطهطاوي، من حفل خطوبتهما، خاصة بعدما نشر عزيز مرقة صورة لهما على تطبيق “انستجرام”، وكتب عليها “مجننانى”، كما كانت لينا الطهطاوي ترقص وتشاركه اللحظات في فيديو وصور أخرى.

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عزيز مرقة ولينا طهطاوي
عزيز مرقة ولينا طهطاوي

ولم يعلق عزيز مرقة على تعليقات الجمهور الذي احتار في الأمر، فيما ذكر آخرون أن ربما تكون الصور من كواليس تصوير كليب جديد لـ عزيز بعنوان “مجنناني، وتظهر فيه لينا الطهطاوى كـ”موديل”.

عزيز مرقة ولينا الطهطاوي

وكان عزيز مرقة ولينا الطهطاوي، ظهرا قبل ذلك في حلقة من برنامج “The Blind Date Show” الخاص بالمواعيد الغرامية، وظهرت بينهما كيمياء على الشاشة، حتى أنهما في نهاية الحلقة اتفقنا على المقابلة في ميعاد غرامي مرة أخرى.

وعقب ذلك، ظهر الاثنان في مقطع فيديو نشره عزيز مرقة، أثناء قيادته سيارة في شوارع الأردن، وكانت لينا تجلس في المقعد الخلفي حيث سافرت إلى الأردن لحضور حفل له.

كما احتفلت العام الماضي بعيد ميلادها بحضور عزيز مرقة.

عزيز مرقة ولينا الطهطاوي
عزيز مرقة ولينا الطهطاوي

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