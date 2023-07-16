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بسبب انزلاق للتربة على مساحات واسعة

عشرات القتلى والمفقودين جراء فيضانات كوريا الجنوبية

الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٩ مساءً
عشرات القتلى والمفقودين جراء فيضانات كوريا الجنوبية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت السلطات المحلية أن 37 شخصًا في كوريا الجنوبية قتلوا بعد أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات وانزلاقات للتربة، حسب حصيلة جديدة أعلنت الأحد، بينما يواصل عمال الإنقاذ جهودهم للوصول إلى أشخاص محاصرين في نفق غمرته المياه.

سيول كوريا الجنوبية

من المعروف أن كوريا الجنوبية شهدت في موسم الأمطار الصيفي، هطول أمطار غزيرة في الأيام الأربعة الأخيرة أدت إلى سيول وحوادث انزلاق للتربة على مساحات واسعة وكذلك فيضان سد كبير.

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وقالت وزارة الداخلية في كوريا الجنوبية: إن 37 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم وفُقد تسعة آخرون، معظمهم في انزلاقات للتربة أو جرفتهم السيول أو سقطوا في خزان فاضت مياهه.

ويحاول المسعفون الوصول إلى أكثر من عشر سيارات محاصرة في نفق تحت الأرض بطول 430 مترًا في تشونغجو في مقاطعة تشونغتشونغ الشمالية، حسب وزارة الداخلية.

فيضانات كوريا الجنوبية

وحاول عمال الإنقاذ تجفيف النفق للوصول إلى الضحايا، لكن لا تزال المياه على ما يبدو عميقة للغاية ما يعرقل جهود البحث، وفقًا لفرانس برس.

واجتاحت سيول النفق بسرعة كبيرة جدًّا مما منع الناس من الفرار، حسب وكالة “يونهاب” للأنباء.

وتم إنقاذ خمسة أشخاص من حافلة في النفق السبت، وانتشال تسع جثث من الموقع حتى الآن، بينما يعمل غواصون في الموقع للوصول إلى مزيد من الناس، بحسب الداخلية.

فيضانات كوريا الجنوبية

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