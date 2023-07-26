عصابة مسلحة تقتل 34 شخصًا بنيجيريا

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قتل 34 شخصًا في هجوم لعصابة مسلحة بنيجيريا.
وأفاد رئيس جماعة أهلية وسكان، بأن 34 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم بينهم سبعة جنود في هجوم شنته عصابة مسلحة في ولاية زامفارا بشمال غرب نيجيريا.
وأضاف إسماعيل ماجاجي، وهو رئيس جماعة حراسة محلية، أن الهجوم وقع بعد ظهر أمس الاثنين على قرية دان جولبي النائية في دائرة مارو الحكومية المحلية بالولاية في نيجيريا، وفقًا لرويترز.
وتابع أحد سكان القرية أن 27 قرويًّا قتلوا في الهجوم، بينما تعرض سبعة عسكريين لكمين وهم في طريقهم لمساعدة القرية من الهجوم المروع.
ولم يرد متحدث باسم شرطة ولاية زامفارا على الفور على مكالمات سعت للتأكد مما حدث.
وتسببت عصابات مسلحة في إشاعة الفوضى في شمال غرب نيجيريا في السنوات الثلاث الماضية وخطف مسلحون آلاف الأشخاص وقتلوا المئات وجعلوا السفر عن طريق البر غير آمن وكذلك الزراعة في بعض المناطق.