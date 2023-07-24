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أصيب بالغرغرينا الجافة في يديه وقدميه

عضة برغوث تبتر أطراف رجل أمريكي

الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٠ مساءً
عضة برغوث تبتر أطراف رجل أمريكي
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية أن الأطباء اضطروا إلى بتر يدي وقدمي رجل أصيب بمرض خطير، في محاولة محمومة لإنقاذ حياته، بعد أن تعرض للعض من قبل برغوث.

عضة برغوث

وفي التفاصيل، أصيب مايكل كولهوف من تكساس الأمريكية بمرض التيفوس نتيجة عضة البرغوث، واحتاج إلى عمليات بتر، غيرت مجرى حياته.

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من المعروف أن مرض التيفوس خطيرًا، لدرجة أنه في عام 1812 قتل جنودًا فرنسيين أكثر مما فعل الروس، عندما انسحب نابليون من موسكو.

ووفقًا لصحيفة ميرور البريطانية، حاول مايكل، محاربة المرض لمدة 11 يومًا باستخدام العديد من الأدوية، لكنه أصيب بالغرغرينا الجافة في يديه وقدميه، وكانت الطريقة الوحيدة لإنقاذ حياته ببتر ساعديه، وكذلك قدميه، حيث توقع الأطباء أن يعاني من موت دماغي وشيك.

عمليات جراحية

ومن غير المعروف كيف وأين تعرض مايكل للعض، لكن عائلته أطلقت الآن صفحة على GoFundMe، لمحاولة جمع ما يكفي من المال، لتغطية فواتير علاجه.

وأضافت والدة مايكل السيدة جلين: مايكل يتمتع بالقوة، وسيخضع لقدر هائل من العمليات الجراحية، والعلاجات وإعادة التأهيل لاستعادة أنشطة الحياة اليومية.

 

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