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6 آلاف مستخدم أبلغوا عن مشاكل مع تويتر

عطل يضرب تويتر وتشات جي بي تي

الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٨ مساءً
عطل يضرب تويتر وتشات جي بي تي
المواطن - فريق التحرير

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أصاب عطل منصتى تويتر وتشات جى بى تى بشكل مؤقت اليوم الأربعاء.

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ونقل موقع لايف منت عن منصة متخصصة فى رصد أعطال المنصات أن 6 آلاف مستخدم أبلغوا عن مشاكل مع منصة التدوينات تويتر.

موظفو تويتر يوثقون آخر لحظاتهم بعد تسريحهم

فى حين أعلنت الشركة أوبن إيه آي عن منع دخول المستخدمين إلى منصة تشات جى بى تي خلال عمليات تخزين بيانات خاصة بالمنصة.

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