عطل يضرب تويتر وتشات جي بي تي

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أصاب عطل منصتى تويتر وتشات جى بى تى بشكل مؤقت اليوم الأربعاء.
ونقل موقع لايف منت عن منصة متخصصة فى رصد أعطال المنصات أن 6 آلاف مستخدم أبلغوا عن مشاكل مع منصة التدوينات تويتر.
فى حين أعلنت الشركة أوبن إيه آي عن منع دخول المستخدمين إلى منصة تشات جى بى تي خلال عمليات تخزين بيانات خاصة بالمنصة.