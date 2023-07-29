عقد ذهب هدية لخادمة منزلية في الأحساء

فاجأ شاب خادمة أسرته بهدية ذهبية، تقديرًا لها على تعبها ومساعدتها لهم طيلة 30 عامًا.

مقيمة إندونسية

ونشر الشاب مقطع فيديو عبر تطبيق الفيديوهات القصيرة تيك توك، وهو يقدم الهدية للعاملة «ميري» وهي مقيمة إندونيسية تعمل كخادمة منزلية لدى أسرة العطية، منذ 30 عامًا في إحدى قرى الأحساء.

وبدأ الشاب المقطع وهو يسأل ميري عن الأكل التي تصنعه وتحضره، ثم طلب منها الذهاب معه إلى أحد محلات الذهب، وجعلها تختار ما تريد، وأن هذه الهدية مقدمة من أمه لها.

هدية ثمينة

وتفاجأت ميري، وأخبرته أن سعر هذه الهدية غالٍ، ليرد عليها: الغالي يرخصلك خالة ميري، فيما بدت السعادة على وجهها.