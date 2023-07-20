عقوبات أمريكية ضد خمسة بنوك روسية

قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، اليوم الخميس: إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات ضد خمسة بنوك روسية.

قائمة البنوك

وفي التفاصيل، تشمل القائمة البنوك “تينكوف” و”لوكو” و”سوليدارنوست” وتضم القائمة أيضًا بنك “يونيستريم” وبنك سان بطرسبورغ الاجتماعي التجاري.

ولا يمكن للكيانات الأمريكية الاستثمار مع البنوك المدرجة، ولكن يُسمح بتسيير المعاملات المالية معهم حتى 18 أكتوبر المقبل.

من جانبه، أنهى بنك “لوكو” التعاملات بالدولار بعد التاريخ المحدد وأكد أن القيود لا تؤثر على عمله داخل روسيا.

عقوبات أمريكية

وأعلن بنك “تينكوف” عن استعداده لـ”أي طارئ” في فبراير الماضي، وتعرضت المؤسسة الائتمانية لعقوبات الاتحاد الأوروبي، في مايو الماضي، بموجب عقوبات المملكة المتحدة.

وبدءًا من 1 يونيو الماضي، احتل بنك “تينكوف” المرتبة 12 من حيث الأصول بين البنوك الروسية، في حين يقع بنك “لوكو” في المرتبة 52، و”سوليدارنوست” في المرتبة 62، في حين حل بنك “يونيستريم” في المرتبة 165.

وفي المجموع، تم إدراج 95 كيانًا قانونيًّا و16 فردًا من روسيا في قائمة العقوبات الأمريكية.