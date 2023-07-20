Icon

منظومة خدمية تكاملية في أول جمعة من موسم العمرة بالمسجد الحرام Icon أضخم جبل جليدي يهدد السفن التجارية Icon حالة شفاء جديدة من الإيدز Icon أهالي نجران يستقبلون محمد عبده بالطبول والورود Icon السعودية تستضيف أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023 Icon سيرخيو راموس يرفض الدوري البرازيلي ويرسل رسالة لـ الأهلي والنصر Icon عراك بالأيدي بين وزير لبناني سابق وإعلامي على الهواء Icon استمرار الطقس الحار والأحساء الأعلى بـ 49 درجة مئوية Icon الإضرابات تطال المستشفيات والقطارات في بريطانيا Icon المنتخب السعودي يحتل المركز الـ 54 عالميًّا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
لا يمكن للكيانات الأمريكية الاستثمار مع البنوك المدرجة

عقوبات أمريكية ضد خمسة بنوك روسية

الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٠ مساءً
عقوبات أمريكية ضد خمسة بنوك روسية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، اليوم الخميس: إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات ضد خمسة بنوك روسية.

قائمة البنوك

وفي التفاصيل، تشمل القائمة البنوك “تينكوف” و”لوكو” و”سوليدارنوست” وتضم القائمة أيضًا بنك “يونيستريم” وبنك سان بطرسبورغ الاجتماعي التجاري.

قد يهمّك أيضاً
الجماهير عن حفل اعتزال محمد نور: تستاهل يا أسطورة

الجماهير عن حفل اعتزال محمد نور: تستاهل يا أسطورة

مقتل شخصين بطلق ناري في بولندا

مقتل شخصين بطلق ناري في بولندا

 ثاني أكبر بنوك روسيا يخسر 7.7 مليار دولار في 2022

ولا يمكن للكيانات الأمريكية الاستثمار مع البنوك المدرجة، ولكن يُسمح بتسيير المعاملات المالية معهم حتى 18 أكتوبر المقبل.

من جانبه، أنهى بنك “لوكو” التعاملات بالدولار بعد التاريخ المحدد وأكد أن القيود لا تؤثر على عمله داخل روسيا.

عقوبات أمريكية

وأعلن بنك “تينكوف” عن استعداده لـ”أي طارئ” في فبراير الماضي، وتعرضت المؤسسة الائتمانية لعقوبات الاتحاد الأوروبي، في مايو الماضي، بموجب عقوبات المملكة المتحدة.

وبدءًا من 1 يونيو الماضي، احتل بنك “تينكوف” المرتبة 12 من حيث الأصول بين البنوك الروسية، في حين يقع بنك “لوكو” في المرتبة 52، و”سوليدارنوست” في المرتبة 62، في حين حل بنك “يونيستريم” في المرتبة 165.

وفي المجموع، تم إدراج 95 كيانًا قانونيًّا و16 فردًا من روسيا في قائمة العقوبات الأمريكية.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لحظة تتويج الملك تشارلز للمرة الثانية
العالم

لحظة تتويج الملك تشارلز للمرة الثانية

العالم
تاليسكا عن كريستيانو رونالدو: نيمار أفضل منه ولم أنبهر عند وصوله لـ النصر !
الرياضة

تاليسكا عن كريستيانو رونالدو: نيمار أفضل منه...

الرياضة
الاتحاد يعتزم تقديم شكوى بسبب جدول مبارياته في الدوري السعودي
الرياضة

الاتحاد يعتزم تقديم شكوى بسبب جدول مبارياته...

الرياضة
جهود متواصلة للدفاع المدني لتسهيل رحلة الحجاج
السعودية اليوم

جهود متواصلة للدفاع المدني لتسهيل رحلة الحجاج

السعودية اليوم
معادن تقلص مديونيتها عبر السداد المبكر لـ 3 مليارات ريال
السعودية اليوم

معادن تقلص مديونيتها عبر السداد المبكر لـ...

السعودية اليوم
تطبيق تجزئة القيمة الاسمية لـ 4 أسهم سعودية
السوق

تطبيق تجزئة القيمة الاسمية لـ 4 أسهم...

السوق
لقطات توثق انطلاق التلسكوب يوكليد بمهمة كشف الغموض
تكنولوجيا

لقطات توثق انطلاق التلسكوب يوكليد بمهمة كشف...

تكنولوجيا
الهلال يُفضل ميتروفيتش على لوكاكو
آخر الاخبار

الهلال يُفضل ميتروفيتش على لوكاكو

آخر الاخبار