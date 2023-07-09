عقود تمويلية لاستيراد منتجات زراعية بـ 926 مليون ريال

وقع صندوق التنمية الزراعية عدداً من العقود التمويلية مع عدد من الشركات بقيمة إجمالية تجاوزت 926 مليون ريال، وذلك للمساهمة في تمويل استيراد العديد من المنتجات الزراعية المستهدفة لتعزيز الأمن الغذائي، وهي (الذرة الصفراء، وفول الصويا، والشعير)، وذلك ضمن برامج الصندوق لتمويل استيراد منتجات زراعية مستهدفة في الأمن الغذائي.

الشركات المستهدفة

وشملت العقود التمويلية عدداً من الشركات في مجال صناعة الأعلاف والإنتاج الحيواني، ومشاريع الألبان، إضافةً لبعض المشاريع الأخرى مثل مركز لتسويق المنتجات الزراعية، ومستودعات التبريد، ومشاريع الدجاج اللاحم والبياض.

ويأتي توقيع هذه العقود ضمن برامج وجهود الصندوق لتعزيز الأمن الغذائي، وتعويض أي نقص قد يطرأ على إمدادات السلع والمنتجات الزراعية، وضماناً لاستقرار سلاسل الإمداد الغذائية.