علاج الإدمان للمواطنين والمقيمين بسرية تامة

أوضح دكتور طب الطوارئ في مجمع “إرادة” للصحة النفسية، عبدالإله الخالدي، أن علاج الإدمان يشمل السعوديين وغير السعوديين.

وأكد الخالدي، خلال حديثه لبرنامج “نشرة التاسعة” على “قناة الإخبارية”، اليوم الجمعة، أن علاج الإدمان للمرضى والمدمنين يتم بخصوصية وسرية تامة في جميع الأماكن وخاصة في مستشفى إرادة للصحة النفسية.

ارتفاع عدد المتعافين

يشار إلى ارتفاع نسب عدد المقبلين على علاج الإدمان في السعودية بنسبة 50%، منذ بدء حملة الحرب على المخدرات.

من جانبها، أفادت قناة الإخبارية، أن نسبة الإقبال على التعافي من الإدمان في مجمع إرادة الرياض ارتفعت بنسبة 33%، مشيرة إلى أن ذلك بين من حضروا في سيارات الإسعاف والطوارئ.

ولفتت القناة إلى أن هناك زيادة 28% بنسبة مراجعات العيادات الخارجية، وزيادة في التنويم بنسبة 11%، أما زيادة السعة السريرية في الإدمان فبما يقارب 50%.