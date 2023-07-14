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يشمل جميع الأماكن وخاصة مجمع إرادة

علاج الإدمان للمواطنين والمقيمين بسرية تامة

الجمعة ١٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٧ مساءً
علاج الإدمان للمواطنين والمقيمين بسرية تامة
المواطن - فريق التحرير

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أوضح دكتور طب الطوارئ في مجمع “إرادة” للصحة النفسية، عبدالإله الخالدي، أن علاج الإدمان يشمل السعوديين وغير السعوديين.

وأكد الخالدي، خلال حديثه لبرنامج “نشرة التاسعة” على “قناة الإخبارية”، اليوم الجمعة، أن علاج الإدمان للمرضى والمدمنين يتم بخصوصية وسرية تامة في جميع الأماكن وخاصة في مستشفى إرادة للصحة النفسية.

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ارتفاع عدد المتعافين

يشار إلى ارتفاع نسب عدد المقبلين على علاج الإدمان في السعودية بنسبة 50%، منذ بدء حملة الحرب على المخدرات.

من جانبها، أفادت قناة الإخبارية، أن نسبة الإقبال على التعافي من الإدمان في مجمع إرادة الرياض ارتفعت بنسبة 33%، مشيرة إلى أن ذلك بين من حضروا في سيارات الإسعاف والطوارئ.

ولفتت القناة إلى أن هناك زيادة 28% بنسبة مراجعات العيادات الخارجية، وزيادة في التنويم بنسبة 11%، أما زيادة السعة السريرية في الإدمان فبما يقارب 50%.

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  • احمد يوسف احمد العثيمين

    توجد بلاغات كيدية تغيب او هروب او عقوق – …..

    وذلك مع الأسف قد يكون العلاج بالقوة وبسرية تامة

    غير سوي و غير نظيف و معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو مبالغ فيها – من أهله أو أقاربه أو ذويه – …

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