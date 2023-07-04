علي بن الحسين نائبًا لملك الأردن

أدى الأمير علي بن الحسين، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية نائبًا للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، إن الأمير علي بن الحسين، أدى اليمين الدستورية نائبًا لملك الأردن، بحضور هيئة الوزارة.

من هو علي بن الحسين؟

ويعد علي بن الحسين بن طلال هو الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني، وشغل منصب رئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم ورئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم.

ولد علي بن الحسين في الثالث والعشرين من شهر كانون الأول عام 1975، والده هو الملك الحسين بن طلال وأمه الملكة علياء.

بدأ دراسته الابتدائية في الكلية العلمية الإسلامية في عمان وتابعها في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، حيث تخرج من مدرسة ساليسبوري في ولاية كوناكتيكوت عام 1993، وتميز سموه في رياضة المصارعة.

والتحق بأكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية، حيث تخرّج ضابطًا في ديسمبر من عام 1994، ونال وسام بروناي.

وقبل متابعته الدراسة في الولايات المتحدة، خدم الأمير علي بن الحسين في القوات الخاصة الأردنية، وحاز على أجنحة المظليين في القفز الحرّ.

قائد الأمن الخاص

وتمّ تعيينه قائدًا لمجموعة الأمن الخاص لجلالة القائد الأعلى في الحرس الملكي عام 1999 وخدم في هذا المنصب حتى 28 يناير 2008، إلى أن أناط به الملك عبدالله الثاني مهمة تأسيس وإدارة المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وتدرج الأمير علي بن الحسين في الرتب العسكرية في القوات المسلحة الأردنية حتى رتبة لواء.

وفي عام 1999 تسلم الأمير علي منصب رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، ونجح في قيادة المنتخب الأردني للمشاركة بنهائيات كأس العالم للشباب عام 2007، ووصول المنتخب الوطني إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم عام 2012 لأول مرة في تاريخ كرة القدم الأردنية على الرغم من كل التحديات، كما اجتازت المنتخبات الأردنية تصفيات البطولات الآسيوية الثلاث الكبرى (منتخبات الرجال، الشباب، الناشئين) عدة مرات.