عمر السومة خارج قائمة الأهلي لمعسكر النمسا

كشف النادي الأهلي، اليوم الأحد، عن قائمة اللاعبين المنضمين إلى معسكر الفريق الأول لكرة القدم في النمسا، وخلت من المهاجم السوري عمر السومة.

غياب عمر السومة

وكان عمر السومة قد التحق بانطلاقة التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني المؤقت يوسف عنبر، وذلك بعد نهاية إعارته إلى العربي القطري.

واستقر مسؤولو النادي الأهلي على رحيل عمر السومة، بعد ضم البرازيلي روبرتو فيرمينو، خاصة أنه يحظى باهتمام كبير من العربي القطري، الذي يسعى للتعاقد معه بشكل نهائي بعد تألقه بشكل لافت في الموسم الرياضي الماضي.

وخطف عمر السومة الأنظار مع العربي القطري خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي، ولعب دورًا بارزًا في احتلاله وصافة الدوري، بجانب التتويج بلقب كأس قطر، وتمكن من تسجيل 19 هدفًا بالدوري.

قائمة الأهلي

وضمت قائمة الأهلي لمعسكر النمسا، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 33 لاعبًا، وفي مقدمتهم، الثنائي الجديد فيرمينو، والحارس السنغالي إدوارد ميندي، بجانب المقدوني إزغان أليوسكي العائد بعد نهاية إعارته لفنربخشة التركي.

ويتواجد في القائمة أيضًا؛ عبدالرحمن الصانبي، عبدالله عبده، محمد الربيعي، بندر الشمراني، عبدالله مسعود، علي مجرشي، ريان حامد، مناف أبو يابس، عبدالباسط هندي، فيصل الصيباني، فهد حمد، أليوسكي وإبراهيم الزبيدي.

كما ضمن؛ أحمد النخلي، عبدالرحمن الحمياني، أيمن فلاتة، عبدالكريم دارسي، مودو بارو، ياسين الزبيدي، محمد المجحد، عبدالله المقرن، فهد الرشيدي، سميحان النابت، مراد خضري، ماركوس أمارال، حسن العلي، هيثم عسيري وفيرمينو.