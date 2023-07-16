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استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد

عمر السومة خارج قائمة الأهلي لمعسكر النمسا

الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٧ مساءً
عمر السومة خارج قائمة الأهلي لمعسكر النمسا
المواطن - فريق التحرير

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كشف النادي الأهلي، اليوم الأحد، عن قائمة اللاعبين المنضمين إلى معسكر الفريق الأول لكرة القدم في النمسا، وخلت من المهاجم السوري عمر السومة.

غياب عمر السومة

وكان عمر السومة قد التحق بانطلاقة التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني المؤقت يوسف عنبر، وذلك بعد نهاية إعارته إلى العربي القطري.

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عمر السومة ضد الهلال
السومة – المصدر spl

واستقر مسؤولو النادي الأهلي على رحيل عمر السومة، بعد ضم البرازيلي روبرتو فيرمينو، خاصة أنه يحظى باهتمام كبير من العربي القطري، الذي يسعى للتعاقد معه بشكل نهائي بعد تألقه بشكل لافت في الموسم الرياضي الماضي.

وخطف عمر السومة الأنظار مع العربي القطري خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي، ولعب دورًا بارزًا في احتلاله وصافة الدوري، بجانب التتويج بلقب كأس قطر، وتمكن من تسجيل 19 هدفًا بالدوري.

عمر السومة
السومة – المصدر @QSL

قائمة الأهلي

وضمت قائمة الأهلي لمعسكر النمسا، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 33 لاعبًا، وفي مقدمتهم، الثنائي الجديد فيرمينو، والحارس السنغالي إدوارد ميندي، بجانب المقدوني إزغان أليوسكي العائد بعد نهاية إعارته لفنربخشة التركي.

الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

ويتواجد في القائمة أيضًا؛ عبدالرحمن الصانبي، عبدالله عبده، محمد الربيعي، بندر الشمراني، عبدالله مسعود، علي مجرشي، ريان حامد، مناف أبو يابس، عبدالباسط هندي، فيصل الصيباني، فهد حمد، أليوسكي وإبراهيم الزبيدي.

كما ضمن؛ أحمد النخلي، عبدالرحمن الحمياني، أيمن فلاتة، عبدالكريم دارسي، مودو بارو، ياسين الزبيدي، محمد المجحد، عبدالله المقرن، فهد الرشيدي، سميحان النابت، مراد خضري، ماركوس أمارال، حسن العلي، هيثم عسيري وفيرمينو.

الأهلي
قائمة الفريق – المصدر @ALAHLI_FC

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