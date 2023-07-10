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عمر السومة يختار وجهته القادمة بعد اقترابه من مغادرة الأهلي

الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٦ مساءً
عمر السومة يختار وجهته القادمة بعد اقترابه من مغادرة الأهلي
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير صحفية عن الوجهة المقبلة للاعب السوري عمر السومة، مع اقتراب رحيله عن النادي الأهلي وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويقترب السومة من الانضمام لنادي الفتح بحسب ” الميدان الرياضي”، خاصة أن اللاعب يحبذ الرحيل عن الأهلي حاليًا.

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وكانت جماهير الأهلي رفضت فكرة عودة السومة مجددًا، وذلك بسبب رفضه الاستمرار مع الأهلي بعد هبوطه لدوري يلو مطلع الموسم الماضي 2022/2023، حيث فضّل وقتها الانتقال إلى نادي العربي القطري على سبيل الإعارة.

كما طالبت الجماهير بعدم عودة السومة، كونه كان أحد الأسباب في هبوط الفريق لدوري يلو حسب وصفهم مع مجلس الإدارة السابق للنادي برئاسة ماجد النفيعي.

حقيقة اهتمام العربي القطري بضم عمر السومة

وفي وقت سابق، أكد حساب قناة الكأس الرسمي على موقع “تويتر”، أن إدارة النادي العربي لم تتقدم بعرض رسمي للأهلي حتى الآن، من أجل التعاقد مع عمر السومة بشكل نهائي.

وأشار حساب القناة الرسمي إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تحركًا من إدارة النادي العربي، لحسم صفقة انتقال السومة إلى صفوفه.

عمر السومة

ويتواجد السومة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حاليًا، حيث شارك في التدريبات الجماعية، قبل انطلاق المعسكر التحضيري، إلا أن الإدارة لم تحسم موقفه، حيث تنتظر العروض الرسمية، خاصة أن عقده ممتد حتى 2024.

وخطف السومة الأنظار مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي القطري خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي، ولعب دورًا بارزًا في احتلاله وصافة الدوري، بجانب التتويج بلقب كأس قطر.

ونجح السومة في تسجيل 19 هدفًا مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي، ليحتل بهم المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري القطري.

 

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