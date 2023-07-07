عمر السومة يشارك في تدريبات الأهلي بعد نهاية إعارته

شارك المهاجم السوري عمر السومة، نجم الفريق الكروي الأول بـ الأهلي، في تدريبات الفريق أمس الخميس، وذلك بعد عودته للفريق عقب نهاية إعارته مع نادي العربي القطري.

وكانت جماهير الأهلي رفضت مسبقًا عودة السومة، وذلك بسبب تركه للفريق في الموسم الماضي أثناء تواجده في دوري يلو مفضلًا الانتقال لنادي العربي.

نجم الأهلي السابق متواجد مع فيرمينو

وفي وقت سابق، حرص النجم البرازيلي فيكتور سيموس، نجم الأهلي السابق، على التواجد مع مواطنه روبيرتو فيرمينو المنضم حديثًا إلى الراقي وذلك في تدريبات أمس.

ونشر الإعلامي عبدالله أحمد عبر حسابه في “تويتر” لقطات من تواجد سيموس مع نجم ليفربول الإنجليزي السابق في المدرجات حيث تابع كل منهما تدريبات الراقي اليوم.

وكان نجم ليفربول السابق وقع مع الراقي حتى عام 2026 قادمًا كصفقة انتقال حر.