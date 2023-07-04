عمليات احتيال عالمية تستهدف اقتصاد السعودية

قال الخبير التقني سالم الزهراني: إن عمليات الاحتيال الأخيرة أصبحت تقودها منظمات ومؤسسات عالمية ، تستهدف الدول الأقوى اقتصاديًا في العالم ومنها السعودية.

نهب وسرقة المواطنين

وأضاف خلال حديثه في “برنامج اليوم”، أن عمليات الاحتيال تنفذها شركات عالمية من أجل إجراء عمليات نهب وسرقة للمواطنين وحتى للمؤسسات الحكومية داخل الدول، باستخدام طرق ملتوية عبر تقنية الذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن المملكة العربية السعودية من ضمن المستهدفين من هذه العمليات، باعتبارها من أقوى الدول في العالم من الجانب الاقتصادي.

وأشار إلى أن هذه العمليات هي عمليات تخريبية تستهدف إضعاف اقتصاد الدول القوية، وسرقة المواطنين من خلال استخدام تقنيات المعلومات والذكاء الاصطناعي.