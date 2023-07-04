حقيقة احتراق برج إيفل عقب أحداث شغب في فرنسا الناتج المحلي الزراعي للسعودية يحقق 100 مليار ريال أرقام مميزة لـ جوتا بعد انضمامه لـ الاتحاد عمليات احتيال عالمية تستهدف اقتصاد السعودية إنقاذ مغامر تاه في المحيط 137 يوماً إطلاق مبادرة غادر بلا أمتعة لتسهيل حركة الحجاج مادة الأسبارتام مسرطنة ويمتد ضررها إلى الكلى توقعات بأمطار غزيرة وتحذيرات من طقس جازان مسافر يحاول فتح باب الطائرة أثناء الإقلاع ويثير الرعب تقارير عالمية: السعودية أبهرت العالم بتنظيم موسم حج 2023
قال الخبير التقني سالم الزهراني: إن عمليات الاحتيال الأخيرة أصبحت تقودها منظمات ومؤسسات عالمية ، تستهدف الدول الأقوى اقتصاديًا في العالم ومنها السعودية.
وأضاف خلال حديثه في “برنامج اليوم”، أن عمليات الاحتيال تنفذها شركات عالمية من أجل إجراء عمليات نهب وسرقة للمواطنين وحتى للمؤسسات الحكومية داخل الدول، باستخدام طرق ملتوية عبر تقنية الذكاء الاصطناعي.
وأوضح أن المملكة العربية السعودية من ضمن المستهدفين من هذه العمليات، باعتبارها من أقوى الدول في العالم من الجانب الاقتصادي.
وأشار إلى أن هذه العمليات هي عمليات تخريبية تستهدف إضعاف اقتصاد الدول القوية، وسرقة المواطنين من خلال استخدام تقنيات المعلومات والذكاء الاصطناعي.
فيديو | الخبير التقني سالم الزهراني: عمليات الاحتيال تقودها منظمات ومؤسسات على مستوى العالم تستهدف اقتصاد المملكةhttps://t.co/0adbZadEkM#برنامج_اليوم pic.twitter.com/haF1EBI1KE
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) July 4, 2023