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 عن طريق توزيع أسهم منحة بنسبة 25%

عمومية “رتال” توافق على زيادة رأسمال الشركة

الأحد ٢٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٣ مساءً
عمومية “رتال” توافق على زيادة رأسمال الشركة
المواطن - فريق التحرير

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وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة رتال للتطوير العمراني في اجتماعها على زيادة رأسمال الشركة من 400 إلى 500 مليون ريال، وذلك عن طريق توزيع أسهم منحة بنسبة 25 في المائة وبما يعادل منح سهم لكل أربعة أسهم مملوكة.

احتساب نسبة التذبذب

وأوضحت الشركة، في بيان على “تداول”، أنه تم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 9.10 ريال لهذا اليوم، و إلغاء الأوامر القائمة. كما ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية “إيداع” بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول الثلاثاء 25/07/2023.

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مؤشر الأسهم السعودية

وفي وقت سابق، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس مرتفعًا 3.31 نقطة ليقفل عند مستوى 11755.94 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.8 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 245 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 77 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 140 شركة على تراجع.

 

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