لأول مرة.. حجب منصة تويتر عن المستخدمين غير المسجلين جامعة جازان تعلن عن وظائف في عدة تخصصات نفوق أسماك نهر العز يوثق أزمة المياه بالعراق أمطار غزيرة على جازان حتى المساء “عناية السعودية” تحقق 5 ملايين ريال أرباحاً الجامعة السعودية الإلكترونية تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة وظائف لدى شركة الراجحي للخدمات الإدارية فرنسا تعتقل 719 شخصًا في ليلة الاحتجاجات الخامسة 577 ألف أضحية استقبلتها المسالخ خلال أيام عيد الأضحى سلامة للتأمين تربح 13.1 مليون ريال
أعلنت شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-03-31 ( ثلاثة أشهر ) قبل الزكاة.
وأوضحت “عناية السعودية”، في بيان لها على “تداول”، أنها حققت أرباحاً بقيمة 5 ملايين ريال في الربع الأول.
وفي وقت سابق، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس مرتفعًا 34.80 نقطة ليقفل عند مستوى 11466.17 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 193 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 122 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 90 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات جمجوم فارما، وملاذ للتأمين، و الأصيل، وسلامة، ورعاية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الإعادة السعودية، وبروج للتأمين، والسيف غاليري، وصدر، والنايفات الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 15.77% و3.21%.
فيما كانت أسهم شركات شمس، ومرنة، وجمجوم فارما، وصدر، وأمريكانا هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات جمجوم فارما، ومرنة، والراجحي، والموارد وأرامكو السعودية، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعًا 298.51 نقطة ليقفل عند مستوى 27266.34 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 27 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر مليون س