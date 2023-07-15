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عواصف رعدية وأمطار وسيول على جازان حتى الـ10 مساء

السبت ١٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:١٤ مساءً
عواصف رعدية وأمطار وسيول على جازان حتى الـ10 مساء
المواطن - فريق التحرير

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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقطاً للبرد، وجرياناً للسيول، على محافظات أبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، والطوال، وصبيا، وضمد، والحرث، والريث، والداير، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبينّ المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.

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توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

رياح نشطة وأتربة

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية و الغربية وكذلك على أجزاء من منطقة نجران.

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