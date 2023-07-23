عودة المواطنين المصابين في حادث تصادم بالتشيك إلى السعودية بسلام

طمأنت السفارة السعودية في التشييك المواطنين، عن حالة المصابين في حادث تصادم بين حافلتين بالقرب من مدينة برنو، وأشارت إلى خروجهم جميعًا من المستشفى، وعودتهم إلى أرض الوطن بسلام.

العودة بسلام

وقالت السفارة في بيان لها عبر موقع تويتر: إلحاقًا لبيان السفارة بشأن المصابين من المواطنين في حادث تصادم بين حافلتين بالقرب من مدينة برنو، تود السفارة بأنه جرى خروجهم جميعًا من المستشفى، ولله الحمد. وعودتهم إلى أرض الوطن بسلامة الله وحفظه. والله ولي التوفيق.

تفاصيل الحادث

وكانت قد باشرت السفارة السعودية في براغ حادث تصادم بين حافلتين تقلان عددًا من السياح، يوم 17 يوليو الجاري، وكان من بينهم 10 مواطنين سعوديين، بالقرب من مدينة برنو التشيكية، وقد وقفت السفارة في حينه على الحادث لتقديم كافة أشكال المساعدة والاطمئنان على حالة المواطنين الصحية، وإنهاء كافة احتياجاتهم اللازمة.

وأوضحت السفارة، في بيان لها، عبر موقع تويتر، أن هناك 4 مواطنين لا يزالون في المستشفى في حالة مستقرة، وأنه جاري متابعة حالاتهم مع الجهات المختصة التشيكية على مدار الساعة، والمواطنون الستة المتبقون خرجوا من المستشفى وهم بأتم الصحة والعافية.