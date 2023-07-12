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نحو 200 بلاغ عن وجود مشكلات في المنصات

عودة تويتر وتشات جي.بي.تي للعمل بعد عطل وجيز

الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٧ مساءً
عودة تويتر وتشات جي.بي.تي للعمل بعد عطل وجيز
المواطن - فريق التحرير

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قال موقع داون ديتيكتور دوت كوم لتتبع أعطال المواقع الإلكترونية، إن خدمات تويتر عادت إلى العمل بعد عطل وجيز اليوم الأربعاء، بينما عاد تشات جي.بي.تي روبوت الدردشة واسع الانتشار من تطوير شركة أوبن إيه.آي إلى العمل، بحسب الموقع الإلكتروني للشركة.

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وذكر موقع داون ديتيكتور بوجود نحو 200 بلاغ عن وجود مشكلات في منصة التواصل الاجتماعي المملوكة لإيلون ماسك تويتر، وذلك بعد تسجيل الموقع 5287 بلاغا.

وأفادت شركة أوبن إيه.آي في وقت سابق بأن عمليات تسجيل الدخول إلى تشات جي.بي.تي بدأت في العمل. وقالت في وقت لاحق إن ثمة مشكلة يظهر فيها لبعض المستخدمين رسالة بخطأ “الفشل في الحصول على حالة الخدمة”.

ويتتبع داون ديتيكتور الانقطاعات عن طريق تجميع تقارير من عدد من المصادر، بما في ذلك بلاغات المستخدمين على منصته.

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