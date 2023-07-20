عودة واتساب للعمل بعد عطل عام على مستوى العالم

أعلن التراسل الفوري واتساب عودة التطبيق للعمل مجددا، وذلك بعد عطل ضربه مساء الأربعاء.

وكان مستخدمو واتساب في عدة بلدان قد أبلغوا عن عطل ضربه مساء أمس الأربعاء.

عودة واتساب للعمل

وواجه المستخدمون مشكلة في إرسال واستقبال الرسائل في التطبيق الذي يستخدمه أكثر من ملياري مستخدم.

واعترف تطبيق واتساب، الذي تمتلكه شركة ميتا، بالعطل. وقال، في تغريدة على حسابه في موقع توتير، إنه يعمل على إصلاح العطل سريعاً. وعاد ورد بتغريدة أخرى مؤكداً عودة التطبيق للعمل.