Icon

البايرن يعلن غياب ساديو ماني بسبب مفاوضات النصر Icon القبض على 5 أشخاص لترويجهم المخدرات وبحوزتهم أسلحة وذخيرة Icon إحباط تهريب 97 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بجازان Icon فرانك كيسي يسعى للعب في دوري روشن Icon إشادة بأداء نادي الشباب ضد النصر Icon الإطاحة بمقيم لترويجه 100 ألف قرص إمفيتامين بالرياض Icon وظائف شاغرة بـ مجلس الضمان الصحي Icon أمانة الجوف تتيح 4 وسائل دفع إلكتروني جديدة عبر منصة بلدي Icon غداً.. الإعلان النهائي للقبول بـ جامعة جازان Icon الأهلي يستعد للإعلان عن صفقة سانت ماكسيمين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

غداً.. الإعلان النهائي للقبول بـ جامعة جازان

السبت ٢٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٧ مساءً
غداً.. الإعلان النهائي للقبول بـ جامعة جازان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حددت جامعة جازان يوم غد الأحد موعداً للإعلان النهائي للقبول وحصول الطلبة على أرقامهم الجامعية، وبداية فترة التعديل على المقاعد الشاغرة إلكترونيا، التي تستمر إلى يوم الثلاثاء 14 محرم 1445هـ‍.

الترقية على الرغبات

وأكد عميد القبول والتسجيل بجامعة جازان الدكتور أحمد فقيهي أن عملية الترقية على الرغبات الأعلى تتم إلكترونياً بعد تأكيد القبول، مبيناً أن تأكيد القبول بدأ من بعد ظهر الخميس الماضي وينتهي اليوم.

قد يهمّك أيضاً
ترامب: لن أنهي الحملة الرئاسية حتى لو حُكم علي

ترامب: لن أنهي الحملة الرئاسية حتى لو حُكم علي

10 مواطنين في قبضة الأمن لترويج المخدرات بالقريات والشمالية

10 مواطنين في قبضة الأمن لترويج المخدرات بالقريات والشمالية

استقبال 33 ألف طلب إلكتروني

وباركت جامعة جازان للطلاب والطالبات المقبولين للالتحاق بها في العام الجامعي 1445هـ، حيث شهدت بوابة القبول لهذا العام تنافساً كبيراً باستقبالها 33.542 طلباً إلكترونياً، وبزيادة بلغت 42% عن العام الماضي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم