غداً.. الإعلان النهائي للقبول بـ جامعة جازان

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حددت جامعة جازان يوم غد الأحد موعداً للإعلان النهائي للقبول وحصول الطلبة على أرقامهم الجامعية، وبداية فترة التعديل على المقاعد الشاغرة إلكترونيا، التي تستمر إلى يوم الثلاثاء 14 محرم 1445هـ.
وأكد عميد القبول والتسجيل بجامعة جازان الدكتور أحمد فقيهي أن عملية الترقية على الرغبات الأعلى تتم إلكترونياً بعد تأكيد القبول، مبيناً أن تأكيد القبول بدأ من بعد ظهر الخميس الماضي وينتهي اليوم.
وباركت جامعة جازان للطلاب والطالبات المقبولين للالتحاق بها في العام الجامعي 1445هـ، حيث شهدت بوابة القبول لهذا العام تنافساً كبيراً باستقبالها 33.542 طلباً إلكترونياً، وبزيادة بلغت 42% عن العام الماضي.