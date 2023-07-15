غداً.. جامعة نجران تبدأ استقبال طلبات القبول لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم

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تبدأ عمادة القبول والتسجيل بجامعة نجران، في استقبال طلبات القبول الإلكتروني للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية وخريجاتها للعام الجامعي القادم 1445هـ، لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم.
وأوضحت الجامعة أن القبول سيكون على مرحلتين حيث تبدأ المرحلة الأولى غداً، وتستمر إلى يوم السبت 4 محرم 1445هـ، بينما تنطلق المرحلة الثانية للقبول الاحتياطي للفصلين حسب المقاعد المتاحة يوم الثلاثاء 14 محرم ، وتستمر حتى يوم الأحد 19 محرم من الشهر نفسه.
وأشار عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالعزيز عبود عسيري، إلى أن جميع إجراءات القبول إلكترونية بدءًا من تقديم الطلب حتى إصدار الرقم الجامعي ستكون عبر البوابة الإلكترونية على الرابط التالي (اضغط هنا).