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للعام الجامعي القادم 1445هـ

غداً.. جامعة نجران تبدأ استقبال طلبات القبول لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم

السبت ١٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٣ مساءً
غداً.. جامعة نجران تبدأ استقبال طلبات القبول لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم
المواطن - فريق التحرير

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تبدأ عمادة القبول والتسجيل بجامعة نجران، في استقبال طلبات القبول الإلكتروني للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية وخريجاتها للعام الجامعي القادم 1445هـ، لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم.

موعد القبول بجامعة نجران

وأوضحت الجامعة أن القبول سيكون على مرحلتين حيث تبدأ المرحلة الأولى غداً، وتستمر إلى يوم السبت 4 محرم 1445هـ، بينما تنطلق المرحلة الثانية للقبول الاحتياطي للفصلين حسب المقاعد المتاحة يوم الثلاثاء 14 محرم ، وتستمر حتى يوم الأحد 19 محرم من الشهر نفسه.

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إجراءا القبول والتقديم

وأشار عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالعزيز عبود عسيري، إلى أن جميع إجراءات القبول إلكترونية بدءًا من تقديم الطلب حتى إصدار الرقم الجامعي ستكون عبر البوابة الإلكترونية على الرابط التالي (اضغط هنا).

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