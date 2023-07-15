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يُنصح فيه بالإكثار من ري المزروعات

غدًا.. أول جمرة القيظ مدته 13 يوماً وفيه تشتد الحرارة

السبت ١٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٣ مساءً
غدًا.. أول جمرة القيظ مدته 13 يوماً وفيه تشتد الحرارة
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المواطن - فريق التحرير

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني أن يبدأ يوم الأحد أول أيام جمرة القيظ، وهو النجم الثاني من الجوزاء “الهنعة” وعدد أيامه 13 يومًا؛ مؤكدًا أنه خلال الاستقراء المناخي يبلغ الحر أشده، ويُنصح فيه بالإكثار من ري المزروعات، ولا يُزرع فيه إلا الذرة والملوخية.

ارتفاع الحرارة والرطوبة

وقال الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”: “إن المنزلة الرابعة من منازل الصيف في آخرها تزداد الرطوبة على السواحل، ويكثر فيه الرطب أو “البلح” أو “الخراف” خاصة آخره، وينضج فيها العنب، ويطيب أكله”.

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وأضاف “الحرارة في الهنعة على معظم مناطق المملكة والخليج، في الغالب تكون العظمى بين 41 و49 والصغرى بين 25 °C و34 °C، والمرتفعات الغربية والجنوبية (المصائف) في المملكة في الغالب تتراوح الحرارة العظمى بين 25°C إلى 35°C والصغرى تتراوح بين 13°C إلى 23°C، وقمم الجبال أبرد من السفوح والتهم”.

فرص هطول الأمطار

كذلك توقع الحصيني خلال الأيام المقبلة، تكاثر الغيوم على المرتفعات الجنوبية والغربية، وازدياد فرصة الأمطار على الجنوبية ثم الغربية من المملكة حسب النماذج العددية للطقس، وتمتد إلى أجزاء من عمان والإمارات.

 

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