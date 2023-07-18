غدًا بداية السنة الهجرية الجديدة

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قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني، إن اليوم الثلاثاء 30 ذي الحجة 1444هــ، الموافق 18 يوليو، هو آخر السنة الهجرية 1444هــ؛ وبذلك يكون يوم الأربعاء 19 يوليو بداية السنة الهجرية الجديدة 1445هــ.
وأضاف الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن يوم عاشوراء سيكون يوم الجمعة الموافق 28 يوليو 2023م، وذلك وفقاً للحسابات الفلكية.
وأكد الحصيني أن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية هي الجهة المخولة بتحديد ذلك حسبما يرد إليها من شهود.
الحمد لله وحده
حسب الحسابات الفلكية
يوم الثلاثاء 30 ذي الحجة 1444هـ يوافق 18 يوليو هو آخر السنة الهجرية 1444هـ
والأربعاء واحد محرم 1445هـ يوافق 19 يوليو وهو بداية السنة الهجرية الجديدة 1445 هـ
و #عاشوراء يوم الجمعة يوافق 28 يوليو والمحكمة العليا بالمملكة العربية…
— عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini) July 17, 2023