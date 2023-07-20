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خلال الفترة من 27- 29 يوليو

غرفة 13 على مسرح حفر الباطن

الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٥ صباحاً
غرفة 13 على مسرح حفر الباطن
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن عرض مسرحية غرفة 13 ونخبة من نجوم الكوميديا بمسرح جامعة حفر الباطن، خلال الفترة من 27- 29 يوليو.

وأوضحت الهيئة في تغريدة عبر موقع تويتر، أن عرض مسرحية غرفة 13، ضمن جولة المملكة، منوهة بأن التذاكر متاحة من الآن عبر الرابط الإلكتروني الخاص بموقع عيشها –اضغط هنا-.

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جولة المملكة

وتستمر جولة المملكة 2023 التي أطلقتها الهيئة العامة للترفيه في إضافة المناطق لها، فبعد أن أضيفت منطقة الباحة مؤخرًا، أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، وضع منطقة نجران على خارطة الفعاليات التي ستجول في أرجاء المملكة حتى نهاية سبتمبر المقبل، ليصبح بذلك عدد مدن ومناطق الجولة 17 مدينة ومنطقة.

أضخم جولة ترفيهية

وقال آل الشيخ: “إن جولة المملكة 2023 التي تعد أضخم جولة ترفيهية حول المملكة تتم بشراكة إستراتيجية مع برنامج جودة الحياة، تعمل على تنظيمها وإدارتها الشركات المحلية المتواجدة في جميع المناطق، حيث أتيحت الفرصة للمئات من أبناء وبنات الوطن للمشاركة في مختلف مراحل الفعاليات الترفيهية، سواء قبل بداية العروض أو المشاركة في تقديمها وحتى الخدمات المساندة لها من تنظيم وتقديم للعروض الإبداعية، والخدمات اللوجستية والتقنية المصاحبة لكل عرض”.

 

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