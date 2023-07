غرقى وفيضانات وانزلاقات أرضية بالهند

كشفت تقارير إعلامية أن 15 شخصًا على الأقل قتلوا في فيضانات وانزلاقات أرضية تسببت بها أمطار موسمية ضربت شمال الهند، فيما شهدت نيودلهي هطول أكبر كمية من الأمطار منذ عقود.

وغمرت يوم الأحد المياه معظم الطرق في مناطق عدة من العاصمة بالهند ، حيث بلغ معدل تساقط الأمطار 153 ملم، وهي تعتبر أعلى نسبة تسجل في يوم واحد من شهر يوليو، منذ 40 عامًا.

وبحسب وسائل إعلام ومع توقع هطول أمطار غزيرة ليوم آخر على الأقل، أمرت السلطات بإغلاق المدارس في نيودلهي يوم الاثنين.

وقالت وكالة “برس ترست” الهندية للأنباء يوم الأحد: إن 15 شخصا قتلوا خلال الساعات الـ24 الماضية في 6 ولايات شمالي البلاد.

وذكر المسؤول في إدارة الكوارث، أومكار شارما، لوكالة “فرانس برس”، أن مناطق “ولايات هيل” كانت الأكثر تضررًا، حيث خلفت الانزلاقات الأرضية 6 قتلى في هيماتشال برادش وحدها وأغلقت نحو 700 طريق.

#BREAKING #India #Flood A bridge spanning over the Beas River in Himachal Pradesh, specifically in Mandi, was washed away due to severe flooding after standing for 50 years. pic.twitter.com/Oyg2gqteWq

