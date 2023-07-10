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بعد هطول أكبر كمية من الأمطار منذ عقود

غرقى وفيضانات وانزلاقات أرضية بالهند

الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:١١ صباحاً
غرقى وفيضانات وانزلاقات أرضية بالهند
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية أن 15 شخصًا على الأقل قتلوا في فيضانات وانزلاقات أرضية تسببت بها أمطار موسمية ضربت شمال الهند، فيما شهدت نيودلهي هطول أكبر كمية من الأمطار منذ عقود.

أمطار الهند

مقتل 36 شخصًا في الهند بانهيارات أرضية جراء الفيضانات

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وغمرت يوم الأحد المياه معظم الطرق في مناطق عدة من العاصمة بالهند ، حيث بلغ معدل تساقط الأمطار 153 ملم، وهي تعتبر أعلى نسبة تسجل في يوم واحد من شهر يوليو، منذ 40 عامًا.

وبحسب وسائل إعلام ومع توقع هطول أمطار غزيرة ليوم آخر على الأقل، أمرت السلطات بإغلاق المدارس في نيودلهي يوم الاثنين.

فيضانات مرعبة في الهند تتسبب في انهيارات أرضية 

وقالت وكالة “برس ترست” الهندية للأنباء يوم الأحد: إن 15 شخصا قتلوا خلال الساعات الـ24 الماضية في 6 ولايات شمالي البلاد.

فيضانات الهند
المصدر: @ajplus

وذكر المسؤول في إدارة الكوارث، أومكار شارما، لوكالة “فرانس برس”، أن مناطق “ولايات هيل” كانت الأكثر تضررًا، حيث خلفت الانزلاقات الأرضية 6 قتلى في هيماتشال برادش وحدها وأغلقت نحو 700 طريق.

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