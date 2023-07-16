غرق قارب في بنجلادش على متنه 40 راكباً

فقد عشرات الأشخاص في بنجلادش الأحد، إثر غرق قارب في نهر بالعاصمة دكا، كان على متنه حوالى 40 راكباً.

غرق قارب في بنجلادش

وأفادت الشرطة في بنجلادش، بأنّ العبارة كانت تنقل الركاب قرابة الساعة الثامنة مساء عبر نهر بوريغانغا عندما اصطدمت بسفينة شحن محمّلة برمال بالقرب من سادارغات، أكبر ميناء نهري في البلاد.

وقدرت صحيفة “بروثوم الو” عدد المفقودين بـ 25 إلى ثلاثين شخصًا.

وقالت امرأة ناجية من الموت بعدما تمكنت من الوصول سباحة إلى ضفة النهر إنّها فقدت ابنتها “التي لا تعرف كيف تسبح” ولم يتم العثور عليها بعد، وفقًا لفرانس برس.

وذكر مساعد مفتش الشرطة حسن علي أنّه تم انتشال أربع جثث على الأقلّ.

واسترسل حسن علي أنّ الناجين “قالوا إن ما يصل إلى أربعين شخصاً كانوا على متن العبّارة عندما صدمتها” السفينة المحملة بالرمال.

وأردف “لا نعلم عدد المفقودين. ما زالت عملية الإنقاذ جارية والغوّاصون في الموقع”.

ونقلت الصحيفة عن عمران حسين وهو راكب تمّ إنقاذه أنّه يعتقد أنّ القارب كان يقلّ أكثر من 50 شخصاً، مشيراً إلى أنّه جلس “على السطح لعدم توفّر مقعد شاغر”.

من المعروف أن هذه الحوادث تتكرر في بنجلادش التي تكثر فيها الأنهار، وتعزى في الغالب إلى عدم صيانة المراكب والحمولات الزائدة.