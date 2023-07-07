غرق 951 مهاجرًا خلال 6 أشهر كانوا في طريقهم لإسبانيا

قالت منظمة “كاميناندو فرونتيراس” الإسبانية المعنية بحقوق المهاجرين: إن ما لا يقل عن 951 مهاجرًا لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الوصول إلى إسبانيا عن طريق البحر خلال الـ6 أشهر الأولى من عام 2023.

إحصاءات رسمية في إسبانيا

وبحسب شبكة إيه بي سي نيوز الأمريكية، أضافت المنظمة، أن هذه الحصيلة تشمل 112 سيدة و49 طفلًا، حيث إن الإحصاءات الرسمية في إسبانيا أظهرت وصول عدد أقل من القوارب في الـ6 أشهر الأولى من عام 2023، إلا أن الوفيات تزيد بحوالي 13 شخصًا عن التي تم تسجيلها في الفترة ذاتها من 2022.

فيما أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن 12 ألفًا و192 شخصًا قد وصلوا بواسطة القوارب إلى البلاد في الـ6 أشهر الأولى من 2023، وهو ما يعد أقل بنسبة 4% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

من المعروف أن منظمة “كاميناندو فرونتيراس” قد أعلنت مقتل أو فقدان 2390 مهاجرًا أثناء محاولتهم الوصول إلى إسبانيا في عام 2022.