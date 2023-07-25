السعودية تعزي الجزائر في ضحايا حرائق الغابات غسل الأموال يتكون من أكثر من جريمة يعاقب عليها المتهم حقيقة إقامة مباريات دوري روشن الموسم الجديد بدون حكام أجانب ارتباك شركات الطيران الأمريكية وتقليص رحلاتها بسبب الحرارة المودة تخدم كافة مناطق السعودية حاليًّا ريال مدريد يتحرك لضم كيليان مبابي قبل الهلال حقيقة خروج حقل ظهر المصري عن الخدمة عايض الحايطي عسكري متقاعد يبدع في صناعة الربابة سقوط بايدن وتعثره المتكرر يحرج الديمقراطيين أمام الناخبين 34 شخصًا حصيلة ضحايا حرائق الغابات بالجزائر
أوضح المحامي عبدالعزيز الشبرمي، أن جرائم غسل الأموال عادة ما تتكون من جرائم عدة يحاسب عليها المتهم.
وقال الشبرمي، خلال مداخلة مع قناة الإخبارية: إن غسل الأموال كجرم غالبًا ما يشمل على جرائم التستر التجاري والرشوة والفساد الإداري وغيرها من الجرائم.
وأضاف المحامي الشبرمي، أن العقوبات تختلف في بعض القضايا لاختلاف ما ثبت بحق كل متهم على حده ولو كانوا في خلية واحدة.
يأتي ذلك بالتزامن مع تصريح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن نيابة الجرائم الاقتصادية أنهت تحقيقاتها مع تنظيم إجرامي مكون من (23) وافدًا من جنسيات آسيوية بتهمة غسل الأموال.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيامهم بحيازة أكثر من (4.000.000) “أربعة ملايين ريال” نقدًا، وإخفائها عن طريق تجزئة المبلغ وتوزيعه على كل واحد منهم أثناء محاولة خروجهم من أحد المنافذ البرية بواسطة حافلة نقل، وتبين أن تلك الأموال ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، وأنهم قدموا للمملكة بتأشيرات زيارة.
وجرى إيقافهم كون التهمة الموجهة لهم موجبة للتوقيف، وتم إحالتهم إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهم، وصدر حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم، ومعاقبة (16) متهمًا بالسجن لمدة (15) سنة وغرامة مالية بواقع (7.000.000) “سبعة ملايين ريال” لكل واحدٍ منهم، وتراوحت مدد سجن بقية المتهمين بين (4) إلى (8) سنوات، وغرامات مالية متفرقة، إضافة إلى مصادرة المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم، وإبعادهم عن البلاد بعد انتهاء مدة محكومياتهم.
وأكد المصدر على إضفاء النظام الحماية الجزائية المشددة للعملات النقدية، وأهمية أثرها القانوني على التعاملات الاقتصادية، وأن الجناية عليها بأي صورة كانت موجبة للمساءلة الجزائية المشددة.
فيديو | المحامي عبد العزيز الشبرمي: غسل الأموال يتكون من جرائم عدة يحاسب عليها المتهم#نشرة_التاسعة #الإخبارية pic.twitter.com/oylOW14tEa
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 24, 2023