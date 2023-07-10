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وصفته بيونج يانج بالابتزاز وتهديد للسلام

غواصة نووية أمريكية تقترب من كوريا الشمالية في تصعيد خطير

الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥١ صباحاً
غواصة نووية أمريكية تقترب من كوريا الشمالية في تصعيد خطير
المواطن - فريق التحرير

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نددت كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، بخطوة من جانب الولايات المتحدة لإدخال غواصة تعمل بصواريخ باليستية تعمل بالطاقة النووية في المياه القريبة من شبه الجزيرة الكورية.

الغواصة النووية

وقالت كوريا الشمالية، في بيان نشرته رويترز اليوم: إن ذلك يخلق وضعًا يجعل الصراع النووي أقرب إلى الواقع. كما زعمت كوريا الشمالية أن طائرات استطلاع أمريكية انتهكت مؤخرًا مجالها الجوي بالقرب من الساحل الشرقي، نقلًا عن متحدث باسم وزارة الدفاع الوطني لم يذكر اسمه في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الرسمية.

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وقال المتحدث: “ليس هناك ما يضمن عدم وقوع حادث مروع أسقطت فيه طائرة استطلاع إستراتيجية تابعة للقوات الجوية الأمريكية فوق البحر الشرقي“.

تهديد خطير للسلام

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية: إن تحركات الولايات المتحدة لإدخال الغواصة نووية إستراتيجية إلى شبه الجزيرة الكورية هي ابتزاز نووي صارخ ضد كوريا الشمالية ودول المنطقة وتشكل تهديدًا خطيرًا للسلام.

وبحسب “رويترز”، وصلت غواصة تعمل بصواريخ كروز تعمل بالطاقة النووية إلى ميناء بوسان في كوريا الجنوبية الشهر الماضي.

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