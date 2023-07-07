غياب العروض الأوروبية يُقرب أمرابط من دوري روشن

تُسيطر حالة من الغموض على مستقبل النجم المغربي سفيان أمرابط في الموسم الرياضي الجديد، ليرتبط اسمه بالانتقال إلى منافسات دوري روشن السعودي.

التألق في كأس العالم

وخطف سفيان أمرابط، الأنظار إليه خلال مشاركته مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022، ولعب دورًا بارزًا في تحقيقه المركز الرابع في أفضل إنجاز عربي وإفريقي.

وحاولت العديد من الفرق الأوروبية، ومنها؛ برشلونة، مانشستر يونايتد وتشيلسي في ضمه بالميركاتو الشتوي، ولكن توقفت الصفقة، وأكدت تقارير مؤخرًا اهتمام أكثر من ناد بالتعاقد معه، ولكن دون تحرك فعلي.

غموض مستقبل سفيان أمرابط

وتلقى سفيان أمرابط عرضًا سعوديًا ضخمًا من الناحية المالية، ورغم عدم انفتاحه على الفكرة من حيث المبدأ، إلا أن غياب العروض الأوروبية حاليًا، قد يُساهم في اتخاذه لقرار بالانتقال لدوري روشن السعودي، وذلك وفقًا لموقع “جول”.

وأشارت المصادر إلى أن العرض المقدم لأمرابط من المفاوضين السعوديين دون الكشف عن هوية النادي، ولكن تبقى رغبته باللعب في أوروبا، ولكن مع غياب العروض الرسمية قد يكون التوقيع لدوري روشن واقعيًا قريبًا.

صفقات عالمية بدوري روشن

وشهدت الفترة الأخيرة انضمام العديد من النجوم العالميين إلى دوري روشن السعودي، وكانت البداية مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل للنصر في الميركاتو الشتوي الماضي.

وانتقل أكثر من لاعب عالمي في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث وقع الأهلي مع حارس مرمى تشيلسي ومنتخب السنغال، إدوارد ميندي، والبرازيلي فيرمينو، وتعاقد الهلال مع المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي والبرتغالي روبن نيفيز.