Icon

غياب العروض الأوروبية يُقرب أمرابط من دوري روشن Icon استشهاد فلسطينيين بنيران قوات إسرائيلية في نابلس Icon نيمار يُربك حسابات باريس سان جيرمان Icon الأهلي يواصل التفاوض مع السيتي لضم رياض محرز Icon أكثر من 475 إصدارًا رقميًا بالحرمين الشريفين وخدمات على مدار الساعة Icon اكتمال مغادرة 4951 حاجًا من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة Icon مسيرة لويس كاسترو مع بوتافوجو تُطمئن جمهور النصر Icon إنتر ميامي يعتزم الإعلان عن صفقة ألبا اليوم Icon جموع غفيرة تملأ صحن الطواف قبل أداء صلاة الجمعة Icon 7 أهلاوية قد يغيبون عن مباراة القمة بالدوري المصري Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة

غياب العروض الأوروبية يُقرب أمرابط من دوري روشن

الجمعة ٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:١٥ مساءً
غياب العروض الأوروبية يُقرب أمرابط من دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تُسيطر حالة من الغموض على مستقبل النجم المغربي سفيان أمرابط في الموسم الرياضي الجديد، ليرتبط اسمه بالانتقال إلى منافسات دوري روشن السعودي.

التألق في كأس العالم

وخطف سفيان أمرابط، الأنظار إليه خلال مشاركته مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022، ولعب دورًا بارزًا في تحقيقه المركز الرابع في أفضل إنجاز عربي وإفريقي.

قد يهمّك أيضاً
مغادرة 1780 حاجًّا من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج إلى أوطانهم

مغادرة 1780 حاجًّا من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج إلى أوطانهم

إطلاق نار عشوائي في بالتيمور الأمريكية ومصرع وإصابة 30 شخصًا

إطلاق نار عشوائي في بالتيمور الأمريكية ومصرع وإصابة 30 شخصًا

وحاولت العديد من الفرق الأوروبية، ومنها؛ برشلونة، مانشستر يونايتد وتشيلسي في ضمه بالميركاتو الشتوي، ولكن توقفت الصفقة، وأكدت تقارير مؤخرًا اهتمام أكثر من ناد بالتعاقد معه، ولكن دون تحرك فعلي.

سفيان مرابط في كأس العالم
أمرابط – المصدر @fifaworldcup_ar

غموض مستقبل سفيان أمرابط

وتلقى سفيان أمرابط عرضًا سعوديًا ضخمًا من الناحية المالية، ورغم عدم انفتاحه على الفكرة من حيث المبدأ، إلا أن غياب العروض الأوروبية حاليًا، قد يُساهم في اتخاذه لقرار بالانتقال لدوري روشن السعودي، وذلك وفقًا لموقع “جول”.

وأشارت المصادر إلى أن العرض المقدم لأمرابط من المفاوضين السعوديين دون الكشف عن هوية النادي، ولكن تبقى رغبته باللعب في أوروبا، ولكن مع غياب العروض الرسمية قد يكون التوقيع لدوري روشن واقعيًا قريبًا.

سفيان أمرابط
سفيان – المصدر lequipe

صفقات عالمية بدوري روشن

وشهدت الفترة الأخيرة انضمام العديد من النجوم العالميين إلى دوري روشن السعودي، وكانت البداية مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل للنصر في الميركاتو الشتوي الماضي.

وانتقل أكثر من لاعب عالمي في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث وقع الأهلي مع حارس مرمى تشيلسي ومنتخب السنغال، إدوارد ميندي، والبرازيلي فيرمينو، وتعاقد الهلال مع المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي والبرتغالي روبن نيفيز.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

99 مليون حاج خلال 54 عاماً .. المملكة والحج قصة نجاح استثنائي
السعودية اليوم

99 مليون حاج خلال 54 عاماً .....

السعودية اليوم
اليوم.. انطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث
السعودية اليوم

اليوم.. انطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث

السعودية اليوم
العتيبي: فرنسا على أعتاب العودة للقرون الوسطى
العالم

العتيبي: فرنسا على أعتاب العودة للقرون الوسطى

العالم
رجل أعمال أمريكي: السعودية ستصنع مليون ملياردير
العالم

رجل أعمال أمريكي: السعودية ستصنع مليون ملياردير

العالم
لحظة وصول فيصل بن فرحان إلى طهران
السعودية اليوم

لحظة وصول فيصل بن فرحان إلى طهران

السعودية اليوم
سائق مصري يقود شاحنة بترول مشتعلة لمنع كارثة
العالم

سائق مصري يقود شاحنة بترول مشتعلة لمنع...

العالم
ستاربكس ملزم بدفع 25.6 مليون دولار لموظفة بعد فصلها
العالم

ستاربكس ملزم بدفع 25.6 مليون دولار لموظفة...

العالم
سببان وراء رفض رحيل محمد عبد المنعم إلى الهلال
الرياضة

سببان وراء رفض رحيل محمد عبد المنعم...

الرياضة