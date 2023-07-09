الأهلي متمسك بضم سفيان أمرابط جامعة الإمام عبدالرحمن تستحدث 9 تخصصات جديدة الزكاة والضريبة والجمارك تطلق خدمة القرار التفسيري فابريزيو رومانو: إيكاردي يقترب من غلطة سراي برنامج ريف يساهم في إنتاج 47 مليون كجم من المانجو المحلي القبض على مروجي الشبو والقات المخدر بحائل وجازان الاتفاق: لم نفاوض ستيفن جيرارد بسبب اسمه اعتماد المركز الإقليمي للتحذير من العواصف لخدمة دول المنطقة أرقام مميزة لـ أمير سعيود قبل الانتقال للرائد مبتعث سعودي يفوز بجائزة المؤتمر السنوي لكلية الطب بجامعة هارفارد
كشف خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، عن الوجهة الجديدة للنجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، بعدما ارتبط اسمه خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى دوري روشن السعودي.
وأكد فابريزيو رومانو، أن إيكاردي اقترب من الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي غلطة سراي بشكل نهائي في الموسم الرياضي الجديد، حيث وافق اللاعب على كافة الشروط الشخصية.
وأشار عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، قبل قليل، إلى أن غلطة سراي بات قريبًا من الاتفاق مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على التفاصيل، وفي انتظار توقيع العقود بشكل رسمي، في صفقة تبلغ قيمتها حوالي 10 ملايين يورو.
ولفتت تقارير مؤخرًا إلى أن إيكاردي تلقى عرضين للانتقال إلى دوري روشن السعودي من بوابة الهلال والشباب، ولكن يبدو أنه حسم موقفه بالاستمرار مع غلطة سراي بالموسم الرياضي المقبل.
وكان إيكاردي قد لعب الموسم الماضي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي غلطة سراي التركي على سبيل الإعارة من باريس سان جيرمان، وشارك معه في 23 مباراة بجميع البطولات، ونجح في تسجيل 23 هدفًا، كما قدم 8 تمريرات حاسمة.
وتأمل إدارة الهلال في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية، بعدما تعاقد مع مدافع تشيلسي، السنغالي كاليدو كوليبالي، ونجم وولفرهبتون، البرتغالي روبن نيفيز، بالإضافة إلى عودة المدرب البرتغالي خورخي جيسوس.