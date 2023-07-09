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بعد ارتباط اسمه بالانتقال لدوري روشن

فابريزيو رومانو: إيكاردي يقترب من غلطة سراي

الأحد ٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢١ مساءً
فابريزيو رومانو: إيكاردي يقترب من غلطة سراي
المواطن - فريق التحرير

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كشف خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، عن الوجهة الجديدة للنجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، بعدما ارتبط اسمه خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى دوري روشن السعودي.

إيكاردي يُفضل الانتقال لغلطة سراي

وأكد فابريزيو رومانو، أن إيكاردي اقترب من الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي غلطة سراي بشكل نهائي في الموسم الرياضي الجديد، حيث وافق اللاعب على كافة الشروط الشخصية.

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وأشار عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، قبل قليل، إلى أن غلطة سراي بات قريبًا من الاتفاق مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على التفاصيل، وفي انتظار توقيع العقود بشكل رسمي، في صفقة تبلغ قيمتها حوالي 10 ملايين يورو.

ماورو إيكاردي
النجم الأرجنتيني

ولفتت تقارير مؤخرًا إلى أن إيكاردي تلقى عرضين للانتقال إلى دوري روشن السعودي من بوابة الهلال والشباب، ولكن يبدو أنه حسم موقفه بالاستمرار مع غلطة سراي بالموسم الرياضي المقبل.

وكان إيكاردي قد لعب الموسم الماضي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي غلطة سراي التركي على سبيل الإعارة من باريس سان جيرمان، وشارك معه في 23 مباراة بجميع البطولات، ونجح في تسجيل 23 هدفًا، كما قدم 8 تمريرات حاسمة.

ماورو إيكاردي
النجم الأرجنتيني

الهلال يُدعم صفوفه

وتأمل إدارة الهلال في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية، بعدما تعاقد مع مدافع تشيلسي، السنغالي كاليدو كوليبالي، ونجم وولفرهبتون، البرتغالي روبن نيفيز، بالإضافة إلى عودة المدرب البرتغالي خورخي جيسوس.

كوليبالي
كوليبالي – المصدر @Alhilal_FC

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