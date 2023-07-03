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فابريزيو رومانو: بروزوفيتش وقع للنصر حتى 2026

الإثنين ٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢١ مساءً
فابريزيو رومانو: بروزوفيتش وقع للنصر حتى 2026
المواطن - فريق التحرير

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حسمت إدارة نادي النصر، تعاقدها مع نجم إنتر ميلان، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

بروزوفيتش ينضم للنصر

وذكر خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن إدارة العالمي أنهت إجراءات التعاقد مع نجم إنتر ميلان رسميًا، وعلق قائلًا: “وقع مارسيلو بروزوفيتش عقود انتقاله إلى النصر حتى 2026″.

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وأضاف فابريزيو رومانو، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الاثنين، قائلًا: “الرسوم النهائية لصفقة انتقال بروزوفيتش إلى النصر بلغت 18 مليون يورو”.

مارسيلو بروزوفيتش
تصميم للنجم الكرواتي بقميص النصر – المصدر @Santi_J_FM

سبب تأخر حسم الصفقة

وتسببت التعديلات التي طرأت على التفاصيل المالية للصفقة في تأخرها، حيث اتفق نادي النصر في البداية على دفع 23 مليون يورو لإنتر ميلان، مع 20 مليون يورو كراتب سنوي للاعب الكرواتي، ثم طلب بروزوفيتش الحصول على 100 مليون يورو في 3 مواسم.

بروزوفيتش
النجم الكرواتي – المصدر @FabrizioRomano

وقرر نادي النصر بعد ذلك تخفيض سعر الشراء المتفق عليه مع إنتر ميلان إلى 13 مليون يورو، بالإضافة إلى مليوني يورو كمكافآت، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق جديد مع النادي الإيطالي بـ18 مليون يورو فقط.

ويمتد تعاقد النجم الكرواتي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي حتى عام 2026، وتلقى عرضين للرحيل هذا الصيف، الأول من نادي النصر، والثاني من برشلونة، إلا أن مسؤولي العالمي أصروا على ضمه.

بروزوفيتش
النجم الكرواتي – المصدر gianlucadimarzio

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