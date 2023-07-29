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فابريزيو رومانو: صفقة انتقال ساديو ماني للنصر تمت

السبت ٢٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٣ مساءً
فابريزيو رومانو: صفقة انتقال ساديو ماني للنصر تمت
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير النصراوية الإعلان الرسمي عن صفقة انتقال نجم بايرن ميونيخ ومنتخب السنغال، ساديو ماني إلى صفوف العالمي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ساديو ماني يتفق مع النصر

وأكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، قبل قليل، أن صفقة انتقال ساديو ماني تمت بالفعل، مشددًا على أن النجم السنغالي لاعبًا جديدًا في صفوف النصر منذ يوم الجمعة الماضي.

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ساديو ماني
ماني – المصدر @Plettigoal

وأشار فابريزيو رومانو عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، إلى أن الاتفاق سارٍ بين جميع الأطراف، ويتبقى فقط توقيع العقود بشكل رسمي، قبل الإعلان عن انضمام ساديو ماني إلى النصر.

وكان نادي بايرن ميونيخ الألماني، قد أكد أن ماني في محادثات متقدمة بشأن رحيله المحتمل هذا الصيف، لذلك يغيب عن مباراة الفريق الأول لكرة القدم الودية اليوم، في إطار الاستعداد للموسم الرياضي الجديد.

ساديو ماني
ماني – المصدر @FabrizioRomano

ساديو في قائمة النصر

وأكدت تقارير مؤخرًا، أن نادي النصر وضع اسم ساديو ماني في قائمة الفريق الأول لكرة القدم المشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، على أن يلتحق بالمعسكر بعد توقيعه رسميًا.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مشواره في كأس الملك سلمان للأندية العربية، بالأمس بمواجهة الشباب على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

ساديو ماني
ماني

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