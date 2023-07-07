فابينيو على رادار الاتحاد

كشفت تقارير إعلامية أن نادي الاتحاد مهتم بضم البرازيلي فابينيو نجم خط وسط الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتشير التقارير إلى أن المدرب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد طلب التعاقد مع نجم ليفربول بالاسم، كون سانتو أشرف على تدريبه حينما كان الثنائي معًا في نادي ريو آفي البرتغالي.

ألقاب فابينيو مع ليفربول

وانضم النجم البرازيلي لصفوف ليفربول في عام 2018 قادمًا من نادي موناكو الفرنسي، ونجح في الفوز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي ودرع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وكأس الاتحاد الإنجليزي.

جدير بالذكر أن نادي الاتحاد كان نجح في التعاقد مع كل من الفرنسي كريم بنزيما ومواطنه نجولو كانتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.